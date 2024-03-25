Новый вертолет могли создать на основе китайского многоцелевого транспортного вертолета Z-20.

В китайских социальных сетях выложили фотографии, на которых можно увидеть перспективный тяжелый боевой вертолет нового типа. Об этом сообщает The War Zone.

По некоторым данным, новинка может получить название Z-21. К сожалению, качество фотографий оставляет желать лучшего, однако основные отличительные особенности вертолета хорошо заметны.

Первое и самое главное - перед нами своего рода "клон" знаменитого американского ударного вертолета AH-64 Apache. В частности, от него Z-21 унаследовал тандемную двухместную конфигурацию, которую используют на большинстве ударных вертолетов мира.

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По мнению экспертов, вертолет разработали на основе китайского многоцелевого вертолета Z-20, который считают "копией" американского тактического многоцелевого UH-60 Black Hawk.

Предполагается, что обе китайские машины будут иметь одинаковую силовую установку и некоторые общие элементы конструкции. Сам Z-20 ввели в эксплуатацию в 2019-м.

Характеристики Z-21 пока неизвестны. Скорее всего, основным оружием вертолета будут управляемые противотанковые ракеты класса "воздух - земля". Также, вероятно, Z-21 получит автоматическую пушку.

Китай разрабатывает беспилотные вертолеты

Кроме пилотируемых вертолетов, китайцы активно разрабатывают беспилотные. Еще в 2020-м корпорация AVIC начала летные испытания беспилотного палубного вертолета AR-500B, который стал первым аппаратом такого класса, разработанным в КНР.

Такие летательные аппараты смогут выполнять поисково-спасательные операции и существенно расширят разведывательные возможности кораблей.

Благодаря небольшим палубным беспилотным вертолетам Китай сможет оснастить беспилотниками малые корабли и это не потребует внесения изменений в их конструкцию.

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