Отмечается, что россиянам все сложнее оплачивать товары в юанях.

России все сложнее проводить расчеты с Китаем. Банки возвращают около 80% российских переводов в юанях.

Издание "Коммерсантъ" пишет, что власти Китая ужесточают требования "по нарастающей" с декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден позволил Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций третьих стран за сотрудничество с российскими подсанкционными компаниями и помощь военно-промышленному комплексу РФ.

После последних санкций на китайской стороне переводы стали задерживаться до нескольких недель, после чего часто их отменяют без объяснения причины. В итоге, по его словам, клиент несет потери на курсе и конвертации, а также он все равно платит комиссию.

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"По нашему опыту банки ничего не запрашивают: деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30–40 дней и возвращаются назад", - рассказал управляющий партнер консалтинговой компании Алексей Сапожников.

По его словам, иногда товар прибывает в Россию, а поставщик в Китае не может получить свои деньги пять-шесть месяцев, но нередко поставки продолжаются на условиях постоплаты.

Российским компаниям все больше приходится прибегать к услугам посредников - платежных агентов либо "торговых домов", говорит основатель Sagrada Legal Олег Ушаков.

"В первом случае агенты отвечают только за платежные услуги, во втором - речь идет о том, что на такие дома возлагается не только перевод платежа, но и функция движения товара", - объяснил Ушаков.

Санкции против Мосбиржи - последние новости

В конце июня о проблемах с выводом юаней с Московской биржи заявили брокерская компания "Синара" и "дочка" крупнейшего российского госбанка Сбербанк CIB. Дополнительные сложности в операциях с китайской валютой может принести отказ Вank of China работать с попавшими под санкции банками РФ.

3 июля стало известно, что китайские банки покидают Московскую биржу. Финучреждения боятся попасть под вторичные ограничения.

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