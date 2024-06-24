Платежи перестанут принимать с 24 июня.

Санкции США заставили один из крупнейших банков Китая отказаться от операций с банками России. В частности, речь идет о российской "дочке" китайского Bank of China.

Российское издание Коммерсант пишет, что единственная дочерняя структура в РФ крупнейшего китайского банка Bank of China с 24 июня больше не будет обрабатывать платежи в юанях от подсанкционных российских банков.

При этом указано, что с неподсанкционными кредитными организациями России Bank of China пока что продолжает работать.

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При этом в последнее время российские платежи все чаще проводят через небанковских платежных агентов, чтобы избежать внимания регуляторов.

Отмечается, что Bank of China – опорная кредитная организация для китайского бизнеса, госструктур и российских компаний. При этом российская "дочка" Bank of China занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур банков Китая - 6,7 миллиарда долларов на конец первого квартала 2024 года.

Санкции США против России - последние новости

США расширили санкции против России, в том числе затронув китайские компании, продающие Москве полупроводники.

Пекин и Москва также предпринимают сложные шаги для обеспечения двусторонних платежей, что потенциально может подвергнуть санкциям некоторые китайские финансовые фирмы.

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