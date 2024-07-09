Роль китайской валюты в российской экономике возросла.

Стремительный рост курса китайского юаня в экономике России, возможно, достиг своего предела. Страны, ведущие бизнес с Москвой, сталкиваются с угрозой введения дополнительных санкций.

Издание Bloomberg пишет, что на российском рынке заметна нехватка юаней, а также китайские банки не спешат сотрудничать.

Разрыв в ставках по однодневным займам в юанях в России и Китае резко увеличился после того, как министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США без колебаний "примут решительные меры против финансовых институтов, которые способствуют снабжению российской военной машины". С тех пор эта разница сохраняется на уровне нескольких процентных пунктов. В декабре США также ввели дополнительные санкции против зарубежных финансовых компаний, а госбанки Китая ужесточили ограничения на финансирование российских клиентов.

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За два года Россия обогнала Германию, Австралию и Вьетнам по объему торговли с Китаем, который вырос более чем на 60% и достиг 240 миллиардов долларов в 2023 году.

В результате Китай стал главным торговым партнером России, а на юань сейчас приходится около 40% экспортно-импортных платежей России и более половины оборота на российском валютном рынке. Таким образом, Россия больше всех подыграла усилиям Пекина по повышению роли юаня в международных платежах.

Доля китайских торговых расчетов в юанях продолжала расти в первом квартале этого года, и на долю России пришлось 29% этого роста с 2021 года. Торговля РФ с Китаем почти полностью ведется в юанях, и российский экспорт в юанях превышает объем продаж в Китай, что означает, что другие страны также платят России в юанях.

Тем не менее, годовой рост общего объема торговли между Китаем и Россией замедлился до 3% за первые пять месяцев 2024 года по сравнению с почти 42,5 % годом ранее. Несколько крупнейших банков Китая перестали принимать юани из России, что повлияло на импорт.

В России массово используют юань для расчетов вместо доллара и евро. Кроме того, к китайской валюте наряду с рублем обращаются при конвертации долларовых и еврокредитов и выпуске новых облигаций, а Банк России использует китайскую валюту для операций Фонда национального благосостояния. В начале этого года юань обогнал доллар по объему вкладов в банках РФ, став основной иностранной валютой для сбережений.

Санкции США против России - последние новости

США расширили санкции против России, в том числе затронув китайские компании, продающие Москве полупроводники.

Пекин и Москва также предпринимают сложные шаги для обеспечения двусторонних платежей, что потенциально может подвергнуть санкциям некоторые китайские финансовые фирмы.

В то же время Вank of China отказался работать с попавшими под санкции банками РФ.

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