Отмечается, что резко выросло число внебиржевых операций с юанем.

Китайские банки покидают Московскую биржу, которая попала под санкции США. Финучреждения боятся попасть под вторичные ограничения.

Российское издание "Коммерсантъ" пишет, что за последние две недели на торгах китайской валютой зафиксировано сокращение среднего размера сделки: по сравнению с маем этот показатель снизился на 14%, до 1,89 миллиона рублей - самый низкий уровень с февраля 2023 года.

При этом резко вырос оборот внебиржевого рынка юаня: в июне заключено сделок на 1,98 триллиона рублей - на 27% больше, чем в мае. При этом дневные обороты три раза били рекорды, превышая 200 миллиардов рублей в день.

Видео дня

Таким образом, потоки юаней за проданную Китаю нефть уходят на внебиржевой рынок вслед за долларом и евро. Дело в том, что китайские банки рискуют попасть под вторичные санкции США, потому что Мосбиржа внесена SDN-список американского Минфина с запретом на любые операции.

Санкции против Мосбиржи - последние новости

В конце июня о проблемах с выводом юаней с Московской биржи заявили брокерская компания "Синара" и "дочка" крупнейшего российского госбанка Сбербанк CIB. Дополнительные сложности в операциях с китайской валютой может принести отказ Вank of China работать с попавшими под санкции банками РФ.

В Центробанке РФ готовятся к тому, что биржевые торги юанем также придется остановить. Скорее всего, китайские банки будут сворачивать операции с Мосбиржей и попавшим под санкции Национальным клиринговым центром.

Вас также могут заинтересовать новости: