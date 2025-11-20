В компании призвали пользователей обеспечить автономное питание для роутеров, что могло бы разгрузить сеть во время блэкаутов.

Украинский мобильный оператор "Киевстар" переживает один из самых сложных периодов с электроэнергией с лета 2024 года, около 30% сети осталось без питания. Об этом сообщил CEO "Киевстар" Александр Комаров в Facebook.

"Сегодня очень тяжелый день. Один из самых тяжелых с лета 2024 года. На 9 утра более 30 процентов сети без питания, почти равномерно по всей стране", - отметил Комаров.

По его словам, пять региональных технологических центров работают на генераторах. В целом сеть работает на аккумуляторных батареях (АКБ) и генераторах. При этом около 4% сайтов потеряли работоспособность.

Видео дня

Глава компании призвал пользователей интернета от "Киевстар" обеспечить автономное питание для роутеров, что могло бы разгрузить сеть во время блэкаутов.

Он отметил, что сейчас о резервном питании для роутеров позаботились лишь 15-20% абонентов "Домашнего Интернета". Во время недавнего полного блэкаута в Полтавской области клиентский резерв был на уровне всего 2%.

"А дальше все взаимосвязано: пользователи переходят на мобильный интернет, растет нагрузка на базовые станции, время их автономной работы сокращается, качество мобильной связи и скорость передачи данных ухудшаются", - добавил Комаров.

Связь в Украине - последние новости

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в случае полного обесточивания украинцы смогут оставаться на связи более шести часов.

Ранее стало известно об увеличении обращений от жителей прифронтовых и приграничных регионов относительно ухудшения мобильной связи в Украине. В большинстве случаев ухудшение или отсутствие связи и интернета возникало из-за разрушения или повреждения оборудования базовых станций или нестабильного электропитания в результате обстрелов.

Вас также могут заинтересовать новости: