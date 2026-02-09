'Киевстар' планирует поднять стоимость ряда тарифов, - СМИ

Оператор обещает увеличить количество гигабайт в роуминге.

Мобильный оператор "Киевстар" планирует уже с 1 марта поднять стоимость некоторых тарифных планов. Изменения коснутся только архивных тарифов.

Как сообщает техническое сообщество рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины", увеличение цены для абонентов может составить от 50 до 90 грн. Отмечается, что изменения коснутся тарифов, которые уже недоступны для подключения новых пользователей.

Изменение стоимости ожидает семь архивных тарифных планов: "Вкусный", "Киевстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовый", "LOVE UA Свобода/Свобода 2022", "Безлимит Соцсети", "Без границ lite" и "ТВОЙ Любимый".

Видео дня

Вместе с ростом абонплаты оператор обещает увеличить количество гигабайт для использования в роуминге в рамках услуги Roam Like At Home.

Отметим, что публичный пресс-релиз об изменении тарифов от "Киевстар" не обнародовал. Но все абоненты должны получить детали в SMS-сообщениях, начиная уже с этой недели.

УНИАН обратился в пресс-службу "Киевстар" с запросом о подтверждении изменения стоимости тарифов. На момент публикации материала ответ от компании еще не поступил.

Мобильная связь в Украине - главные новости

В декабре прошлого года стало известно о повышении стоимости ряда тарифов в "Киевстар". Тогда мобильный оператор объяснил повышение стоимости тарифов ростом стоимости ключевых ресурсов, в частности электроэнергии для предприятий.

В январе 2026 года в Украине впервые запустили пилотный проект технологии нового поколения связи 5G во Львове. Тогда сообщалось, что эта технология также заработает в Бородянке, Харькове, а впоследствии и в других городах Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: