Теперь вооруженные силы Британии смогут реагировать на такие вызовы с "невиданной скоростью".

Великобритания инвестирует более 1,4 миллиарда долларов в новую цифровую систему наведения, благодаря которой вооруженные силы страны смогут быстрее выявлять и уничтожать цели врага. Об этом пишет Bloomberg.

Кроме того, в стратегическом обзоре обороны Британии, который должен быть опубликован на следующей неделе, страна создаст новое Кибернетическое и электромагнитное командование для защиты военных сетей от десятков тысяч кибератак в год.

Также командование будет руководить операциями по глушению вражеских сигналов к дронам и ракетам и способствовать перехвату военных коммуникаций.

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"Тяжелые уроки, вынесенные из незаконной войны Путина в Украине, не оставляют нам иллюзий, что будущие конфликты будут выиграны силами, которые лучше связаны между собой, лучше оснащены и быстрее внедряют инновации, чем их противники. Мы предоставим нашим вооруженным силам возможность действовать с невиданной ранее скоростью - соединив корабли, самолеты, танки и операторов, чтобы они могли мгновенно обмениваться важной информацией и наносить удары дальше и быстрее", - подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Хили.

В Министерстве обороны добавили, что угроза может быть обнаружена датчиком на корабле или в космосе, после чего обезврежена одним из истребителей или БпЛА с помощью улучшенной коммуникации между вооруженными силами.

"Это уровень кибервойны, который является постоянным и усиливается. Это требует от нас усиления наших возможностей для защиты от нее", - цитирует слова Хили The Times.

Когда у него спросили, означает ли это увеличение кибератак Минобороны страны против России и Китая, Хили ответил:

"Да. Киберкомандование является частью этого процесса - устранение дублирования, установление новых стандартов и предоставление полномочий для наступательных и оборонительных киберопераций. Клавиатура теперь является оружием войны, и мы реагируем на это. Будущие конфликты выиграют те силы, которые имеют лучшие связи".

В то же время министр обороны не признал, что Великобритания ведет кибервойну с РФ, однако подчеркнул, что "интенсивность кибератак, которые мы наблюдаем со стороны России, усиливается".

Угрозы для Британии со стороны РФ

Ранее издание The Telegraph писало, что Россия нашла нового союзника и угрожает стратегическому военному активу Британии. Речь идет о Маврикии, который договорился с РФ о более тесном сотрудничестве в области рыболовства и "морских исследований". Такие переговоры обеспокоили британских представителей, ведь Маврикий вскоре получит контроль над островами Чагос, где расположена стратегическая британско-американская военная база.

Таким образом союзники Маврикия, в частности России, смогут строить наблюдательные посты вокруг Диего-Гарсия, что поставит под угрозу безопасность базы. Кроме того, в Британии считают, что тесные связи между Россией и Маврикием вызывают новые опасения по поводу соглашения по Чагосу.

Также сообщалось, что в Британии отправили в тюрьму шестерых болгарских шпионов, которые работали на Россию. Как стало известно, лидером группы был 47-летний Орлин Русев, который провел шесть операций в Британии, которые ставили под угрозу национальную безопасность и безопасность населения страны. После признания своей вины он был приговорен к 10 годам и восьми месяцам заключения в тюрьме.

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