Композиция была создана чистым вдохновением - она приснилась.

Украинский певец Михаил Хома и композитор Евгений Хмара записали совместный трек "Там, де Різдво". Композиция, созданная в духе классических праздничных песен, стала саундтреком для семейной комедии "Потяг до Різдва" и получила яркий клип.

Режиссером ролика выступил Владимир Шурубура. По его задумке, в нем соединились съемка студийной работы Евгения Хмары и Михаила Хомы с кадрами фильма.

Сама композиция была создана чистым вдохновением - она приснилась Евгению Хмаре. Сначала он думал, что это одна из популярных мелодий, которые он где-то слышал и воспроизвел во сне. Поиски трека не дали результатов, так же, как и помощь музыкального критика Дмитрия Коновалова. Тогда музыкант осознал, что к нему пришла новая мелодия, которую он назвал Opera Piano. А впоследствии Игорь Понедзялок написал к песне слова.

Видео дня

Детские голоса, которые звучат в песне, принадлежат детям из художественной школы Марианны Илькив. Сведение и мастеринг делал Виталий Телезин.

"Обычно, когда мне снятся мелодии - они снятся как мелодии. А здесь была песня. Музыкальная композиция вышла в моем шестом ЕР-альбоме, но не оставляла мысль, что это должна быть песня. Она меня не отпускала. Как-то мы встретились с Михаилом Хомой, поехали ко мне на студию, и я показал ему эту мелодию. Так пришла идея доработать ее, а впоследствии она уже стала саундтреком к нашему кино", - отметил композитор саундтрека Евгений Хмара.

Михаил Хома вспомнил, как впервые услышал мелодию, и поделился подробностями создания саундтрека:

"Она мне очень понравилась. Позже мы встретились с Юрой Горбуновым и он как раз искал красивую песню для нашего фильма. Я думаю: "Женя показал мне прекрасную мелодию, а здесь нужно что-то подобное - может, это знак?". Я рассказал об этом своему талантливому другу, военному Игорю Понедзялку, и поделился с ним ценностями нашего фильма. И все сложилось - он написал невероятный текст, а песня стала саундтреком "Потяга до Різдва".

Вас также могут заинтересовать новости: