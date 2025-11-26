Эти укромные уголки в потрясающем историческом городе застыли во времени с момента их постройки в XI и XII веках.

Оживлённый средневековый город напоминает мини-Амстердам, хотя его прекрасные каналы и великолепные улицы не тревожат полчища туристов с селфи-палками. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что живописный Старый город полон стильных независимых бутиков, шумных кафе и баров, как и его старший брат Амстердам, но в этом невероятно красивом городе есть кое-что, чего вы не найдёте в столице Нидерландов. А их здесь более 700, и большинство из них разбросаны вдоль одной улицы.

Они предлагают по-настоящему аутентичный голландский опыт путешественникам, уставшим от мальчишников, буйствующих в квартале Красных фонарей Амстердама, или толп туристов, выстраивающихся в очереди, чтобы посетить Музей Анны Франк или Музей Ван Гога.

Интересно, что эти укромные уголки в потрясающем историческом городе застыли во времени с момента их постройки в XI и XII веках.

"Мы говорим о переоборудованных подвалах на набережной в прекрасном маленьком голландском городке Утрехт. Утрехтские причальные погреба - уникальные двухуровневые каналы с прибрежными кафе - предлагают уютные места, где можно насладиться напитками или кофе, особенно в старом центре города. Это отличная альтернатива Амстердаму, где можно отдохнуть от суеты", - сказано в статье.

Утрехтские причальные погреба - откуда они взялись

Большинство из них расположено вдоль Аудеграхта (Старого канала) и предлагает поистине аутентичный вид на причальные погреба. Причальные погреба и каналы Утрехта имеют богатую средневековую историю, развиваясь из важнейших средневековых торговых центров, где товары загружались и выгружались в уникальные двухуровневые каналы. Старые погреба теперь переоборудованы в оживленные прибрежные кафе и рестораны, предлагающие уникальный опыт питания у воды, который невозможно найти больше нигде. Издание пишет:

"Эти уникальные сооружения, являющиеся частью Аудеграхта, способствовали развитию торговли, обеспечивая прямой доступ с лодок к складским погребам, построенным на уровне воды в XI и XII веках, превратив некогда подверженную наводнениям реку в процветающую торговую артерию".

Отмечается, что первые причальные погреба были построены в 1150 году неизвестным предпринимателем, который изначально хотел проложить туннель от своего домашнего погреба к каналам Утрехта. Другие переняли его идею, туннели стали шире, и так погреба превратились в хранилища. Погреба были очень удобными и позволяли сэкономить на переноске и подъёме грузов. Эти погреба и каналы образовали средневековую гавань Утрехта - сегодня их 732.

Интересно, что ни один другой город мира не пробовал эту концепцию, поскольку уровень воды в Утрехте исключительно низкий. Это связано с плотиной на реке Рейн недалеко от Вейк-ван-Дюрстеде.

Эти исторические погреба, расположенные на уровне воды, были преобразованы в уникальные кафе и бары, создав очаровательную атмосферу прямо у каналов. Здесь туристы могут найти террасы и места для отдыха, где можно выпить горячего шоколада или пива и насладиться уникальной природой, особенно прекрасной осенью. Издание пишет:

"Чтобы найти их, прогуляйтесь вдоль главного канала, Аудеграхта. Утрехт - настоящий рай для любителей пива, предлагающий множество специализированных баров, пабов и пивоварен. Среди главных достопримечательностей - кафе на набережной Kafé België и Cafe Olivier, известные своим обширным выбором блюд бельгийской и международной кухни".

Отмечается, что лучший способ осмотреть великолепный Старый город - с воды, хотя посетителям не обязательно ограничиваться традиционными прогулками по каналу (хотя они тоже великолепны). Для любителей активного отдыха и приключений в центре города можно арендовать каяки, водные велосипеды и даже гондолы.

Также рекомендуется подняться на Домский собор. Башня, известная как "гордость Утрехта", имеет 465 ступенек и приведет гостей на высоту 95 метров - на вершину самой высокой церковной башни Нидерландов, откуда можно наблюдать потрясающие виды на город и окрестности. Экскурсия также включает осмотр огромных колоколов на Чердаке звонаря и прекрасную часовню Святого Михаила.

