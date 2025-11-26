Фонд ожидает, что программа станет катализатором масштабной внешней поддержки для покрытия финансовых потребностей Украины.

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне персонала достигли договоренности о новой программе поддержки. Она рассчитана на 4 года.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Речь идет о финансировании в размере более 8 млрд долларов.

"Общий объем программы 8,2 млрд долларов на 4 года. Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая для нас критически важна в последующие годы. Договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ", – пояснила Свириденко.

Новое соглашение с МВФ: детали от Нацбанка

В Национальном банке Украины добавили, что речь идет о поддержке в рамках Механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) с потенциальным доступом к финансированию в размере 5,94 млрд СПЗ (8,1 млрд долл. США).

"МВФ ожидает, что программа станет катализатором масштабной внешней поддержки для покрытия финансовых потребностей Украины. По базовому сценарию общий разрыв финансирования в 2026-2029 годах оценивается примерно в 136,5 млрд долл. США. В 2026-2027 годах, учитывая уже предоставленные заверения по финансированию, Украина имеет остаточный разрыв финансирования около 63 млрд долл. США", – сообщает регулятор.

Отмечается, что новое соглашение с Международным валютным фондом предусматривает ряд мер фискальной и монетарной политики, которые должны стать основой программы. Основными целями определены поддержка макроэкономической стабильности, восстановление долговой и внешнеэкономической устойчивости Украины, а также борьба с коррупцией и повышение качества управления.

Украина и МВФ: что нужно знать о сотрудничестве

Премьер отметила, что МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики. Она продолжает работать, несмотря на удары российских оккупационных войск по энергетике и инфраструктуре. Украина же демонстрирует способность управлять рисками и сохранять стабильность в самых сложных условиях, пишет Свириденко.

Кроме того, украинское правительство подготовило бюджет на 2026 год в соответствии с рамками новой программы МВФ. Акцент делали на эффективность расходов каждой гривны. Впереди еще одобрение депутатами проекта государственного бюджета в целом.

Свириденко обратила внимание и на то, что Украина продолжает курс на реформы.

"Наши приоритеты неизменны: макроэкономическая стабильность, долговая устойчивость, прозрачность и сильные институты. Мы готовы и в дальнейшем внедрять политики для борьбы с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в государственном секторе. В частности продолжается перезагрузка корпоративного управления в госпредприятиях и продолжается конкурс на должность руководителя таможни", – добавила глава правительства.

Переговоры с МВФ относительно новой программы

Напомним, миссия МВФ начала свою работу в Украине для проведения официальных переговоров по новой программе сотрудничества еще 17 ноября. Глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщала, что с представителями фонда обсуждали и госбюджет на 2026 год.

Депутат также рассказывала о новой программе на 8 млрд долларов. По ее словам, эта сумма меньше той, на которую рассчитывали в Киеве. Первая выплата ожидается в январе.

Ранее МВФ ставил перед Украиной ряд жестких требований на фоне начала переговоров по новой программе. Речь шла в частности о повышении цен на газ для населения, отмене льгот для ФЛП и девальвации гривни.

