Для этого вам нужно выполнить одно действие, которое сделает ваши колготки более крепкими.

Капроновые колготки изготавливаются из высокоэластичных материалов, таких как нейлон и полиэстер, чтобы придать гибкость и плотное прилегание. По своей природе эти материалы являются деликатными, поэтому даже незначительные зацепки или чрезмерное растяжение могут привести к повреждению такой вещи. Поэтому в издании Mirror рассказали, что нужно сделать с колготками, перед тем, как их надеть.

В частности Лидия Альтман опубликовала в своем аккаунте в TikTok свой любимый метод, который позволяет ей дольше носить новые колготки, предотвращая их разрывание.

"Если, как и у меня, ваши новые колготки служат вам пять минут, прежде чем порваться, затянуться или еще что-то, то вам пригодится этот лайфхак", - отметила женщина.

По ее словам, все, что нужно сделать, это промыть их под холодной водой.

"Я знаю, что вы думаете: "О Боже", но просто подождите", - заверила Лидия.

После того, как вы промыли колготки под холодной водой, стоит осторожно выжать из них лишнюю воду. По словам эксперта, колготки должны быть слегка влажными, однако не мокрыми, когда вы переходите к следующему этапу.

После этого положите их в пакет с застежкой или другой герметичный пакет и поместите в морозильную камеру на 24 часа.

"Через 24 часа их нужно достать, и это буквально полностью повысит прочность колготок, продлит срок их службы и позволит сэкономить деньги", - подчеркнула Лидия.

Далее достаньте их за несколько часов до носки, чтобы они разморозились и нагрелись до комнатной температуры.

Как замораживание колготок продлевает срок их службы?

Может показаться странным класть одежду в морозильную камеру перед ношением, однако эксперты доказали, что существует научное объяснение того, как это делает колготки крепче.

"Замораживание колготок может временно укрепить волокна, уплотнив их связи. Этот процесс помогает укрепить волокна, уменьшая риск появления затяжек", - отметил основатель и операционный директор бренда одежды Clifton Саймон Эллиот.

Кроме того, специалисты советуют нанести увлажняющий крем перед надеванием колготок, ведь это позволит легче их надевать.

Также Эллиот советует быть как можно более осторожными с колготками, как во время одевания, так и во время снятия. Кроме того, он рекомендует класть их в сетчатый мешок для стирки, когда наступает время их стирать, поскольку это предотвратит зацепление за пуговицы или молнии на других предметах одежды.

