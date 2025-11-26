Для экранов нужно использовать только специальные средства.

Многие до сих пор протирают экраны телевизоров так же, как когда-то чистили старые "пузатые" экраны - обычным средством для стёкол. Раньше экраны были рассчитанны выдерживать удар, жар и статическое электричество. Их покрытие было почти неуязвимым, и любой бытовой очиститель справлялся без последствий.

Но с начала 2000-х всё поменялось. С появлением плазмы, LCD и особенно OLED экраны телевизоров стали тонкими, с антибликовым покрытием, фильтрами, матовыми плёнками и микротекстурами. Все эти слои очень легко повредить.

Именно поэтому производители сегодня единогласно предупреждают: не используйте средства для окон, порошки, мыло, спирт, аммиак, растворители и любые абразивы.

Неподходящие жидкости могут разъесть защитное покрытие, оставить мутные пятна, пожелтение или радужные разводы, которые уже не убрать. Даже сильное нажатие способно повредить жидкие кристаллы под стеклом.

Отдельная проблема - бумажные полотенца и салфетки. Они кажутся мягкими, но их волокна делают крошечные царапины.

Как протирать телевизор правильно

Выключить телевизор и дать остыть.На холодной поверхности лучше видно пятна, и риск разводов ниже.

Использовать только мягкую сухую микрофибру. Без нажима, лёгкими круговыми движениями.

Если пятно стойкое - слегка увлажнить салфетку водой. Именно салфетку, не экран. Никаких распылителей прямо на поверхность.

Для тяжёлых загрязнений - спецсредства для экранов. Они безопасны для антибликовых покрытий.

