Издание Bloomberg обнародовало эксклюзивную расшифровку разговора о том, как помощник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф раздавал Кремлю советы, как лучше всего задобрить лидера США. Этот материалы пролил свет на "сомнительную лояльность Уиткоффа" и возможное влияние Москвы на американские усилия в переговорах по завершению войны.

Об этом говорится в анализе британского ресурса The Guardian. Но не менее интересным является сам факт утечки такого разговора и возможный источник "слива". Издание напоминает, что Bloomberg писало о двух телефонных звонках: между Уиткоффом и высокопоставленным помощником Кремля Юрием Ушаковым, а также между Ушаковым и Кириллом Дмитриевым, который участвовал в переговорах с Белым домом.

Автор обратил внимание, что нашумевшую статью опубликовали без подписей или даже даты. Вероятно, это было сделано потому, что указание места написания статьи или имени автора могло бы дать подсказки относительно личности источника.

"Ушаков, который участвовал в обоих телефонных разговорах, в среду, кажется, подтвердил подлинность записей: хотя он утверждал, что часть из них является "подделкой", он сказал, что не будет комментировать остальное, поскольку разговоры были конфиденциальными, и добавил, что утечка информации о таких обсуждениях является "обычно неприемлемой"", – отмечает британский ресурс.

Содержание обнародованных разговоров подтверждает подозрения о близости Уиткоффа к российской позиции в переговорах. Однако вопрос о том, кто именно предоставил такие чувствительные записи агентству, является более сложным, добавляет автор анализа.

"Очень трудно делать предположения. Это может быть 100 миллионов различных вещей, включая кого-то из российской стороны, кто пытается навредить репутации Уиткоффа", – пояснил экс-руководитель московского отделения ЦРУ Даниэль Хофман.

Кто мог "слить" разговор Уиткоффа с россиянами

История перехвата и обнародования конфиденциальных разговоров есть, в частности, у российских спецслужб. Однако Москва не имеет мотива компрометировать Ушакова, хотя, учитывая разногласия в российской элите, исключать этого тоже нельзя, говорится в статье.

Мотив для обнародования звонка могла иметь и Украина, считает автор:

"Киев очень недоволен ролью Уиткоффа в переговорах и хотел бы подорвать его позиции, а также обнародовать шокирующие масштабы сотрудничества между Кремлем и советником Белого дома. Но риск катастрофического разрыва отношений с американцами в случае разоблачения, вероятно, заставит украинских чиновников задуматься, а также это будет впечатляющим техническим достижением для украинских спецслужб, которые смогли прослушать звонок через WhatsApp, состоявшийся за пределами украинской территории", – сказано в материале.

Бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб заметил, что звонок могло перехватить любое количество спецслужб. Однако наиболее вероятным источником этой утечки был кто-то из системы США:

"Существуют различные способы перехвата звонков, включая традиционные методы радиоэлектронной разведки, кибератаки и доступ к устройствам, поэтому теоретически все возможно, но я сильно подозреваю, что это произошло со стороны США, и если это так, то есть две организации, которые способны это сделать, – ЦРУ и АНБ".

Хотя в спецслужбах США многие недовольны администрацией Трампа и ее политикой в отношении Украины и России, "слив" такой информации стал бы чрезвычайно опасным шагом для любого недовольного сотрудника.

Кроме того, тот факт, что Bloomberg получило не только транскрипцию разговора, но и аудиозапись, свидетельствует о том, что источник либо непосредственно участвовал в сборе разведданных, либо был достаточно высокопоставленным, чтобы получить доступ к оригинальной аудиозаписи.

Другой бывший сотрудник разведки считает, что за громкой утечкой может стоят европейская разведка, возмущенная пророссийской позицией спецпосланника Трампа.

"Слив" разговора Уиткоффа с представителем РФ: реакция Трампа

После обнародования скандального разговора Уиткоффа с Ушаковым президент США Дональд Трамп заявил, что не видит в этом разговоре ничего плохого. По словам американского лидера, это "стандартная форма переговоров".

"Это стандартная вещь, понимаете? Ему нужно продать это Украине. Он должен "продать" Украину России. Это то, что делает переговорщик", – сказал он.

