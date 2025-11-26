Мотив стрелка неизвестен.

В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба неподалеку от Белого дома.

Обновлено: Губернатор Западной Вирджинии отозвал свое заявление о гибели раненых в стрельбе офицеров Национальной гвардии США.

"Сейчас мы получаем противоречивые сообщения о состоянии двух членов Национальной гвардии и предоставим дополнительную информацию, как только получим более полные данные. Мы молимся за этих храбрых военнослужащих, их семьи и все сообщество Национальной гвардии", – сообщил он.

Тем временем министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в Вашингтон дополнительно отправят 500 военных Национальной гвардии.

Что предшествовало. Ранее информацию об инциденте в Вашингтоне подтвердила министр нацбезопасности США Кристи Ноэм. Она сообщила, что в результате стрельбы были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии.

Впоследствии губернатор Западной Вирджинии сообщил, что военные скончались от полученных ранений.

"С прискорбием мы подтверждаем, что оба военных Национальной гвардии Западной Вирджинии, которые были ранены сегодня утром в Вашингтоне, скончались от полученных травм. Эти храбрые жители Западной Вирджинии отдали свои жизни, служа своей стране. Мы находимся в постоянном контакте с федеральными чиновниками, поскольку расследование продолжается", – заявил он в соцсети Х.

На инцидент отреагировал и президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он акцентировал, что виновный в стрельбе "заплатит очень высокую цену".

Стрельба в США – дополнительные детали инцидента

CNN со ссылкой на заявление источника, знакомого с ходом расследования, сообщает, что других жертв стрельбы, кроме офицеров Нацгвардии и подозреваемого, нет.

По данным собеседника, подозреваемый был застрелен правоохранителями. Мотив стрелка сейчас неизвестен.

Другие инциденты со стрельбой в США

В сентябре в Соединенных Штатах стреляли в известного соратника Дональда Трампа – активиста Чарли Кирка. Произошло это во время его выступления в кампусе Университета Юта. Пуля попала в шею Кирка.

Впоследствии стало известно, что Кирк умер. Расследованием инцидента занимались сразу четыре ведомства: полиция Орема, полиция Университета долины Юты, ФБР и Департамент общественной безопасности штата Юта.

