Перенос жесткого дедлайна Трампа дает россиянам время и возможность попробовать вернуть свои требования в доработанный "мирный план".

Перенос финального решения по "мирному плану" США может помочь Украине изменить позиции. Но она же может сорвать надежды выработать приемлемый документ без участия России. Об этом говорится в материале The Washington Post, в котором описываются последние события, связанные с переговорами о мирном треке в Украине.

Издание пишет, что президент США Дональд Трамп смягчил свои условия по подписанию соглашения до конца текущей рабочей недели. Некоторые важные детали плана все еще обсуждают на уровне чиновников президентской администрации США. Кроме важнейшей - вопрос украинских земель, который Владимир Зеленский планирует обсуждать непосредственно с Трампом.

Между тем один из посланников Трампа, Стив Уиткофф, оказался втянутым в громкий скандал с утечкой его разговора с одним из помощников российского диктатора Владимира Путина. В этом разговоре, факт которого американцы не отрицают, Уиткофф, похоже, консультирует россиян по стратегии поведения с Трампом. А именно - "советует российскому чиновнику, как Путину продать Трампу план по сдаче территории Украины".

Видео дня

Утечка разговора дала американским сенаторам повод для критики Уиткоффа. Сенаторы говорят, что из-за этого разговора стало очевидным, что посланник Трампа полностью поддерживает россиян и его надо уволить.

Российские чиновники, которые задействованы в мирных переговорах, также уверяют СМИ, что до подписания соглашения еще далеко. Они повторяют, что последние правки к соглашению, которые были внесены рабочими группами, противоречат российским предложениям. Возможности отклонить последнюю версию плана, считает издание, у россиян появятся на следующей неделе, когда Уиткофф будет в Москве.

Именно поэтому авторы считают, что изменение дедлайна Трампа принесло и определенное облегчение и "может дать Киеву время укрепить свою позицию перед чрезвычайно ответственной встречей с его важнейшим - и самым непредсказуемым - партнером". Но в то же время эта задержка также может "сорвать надежды Украины выработать приемлемые условия по самым чувствительным вопросам соглашения без влияния России".

Также издание напомнило, что продолжаются дополнительные обсуждения с участием министра армии США Дэниела Дрисколла. Именно он представил украинским властям "мирный план" США из 28 пунктов. Но этот план плохо восприняли в Украине и Европе, а также среди союзников Украины в американском Конгрессе.

"Параллельные переговоры имеют целью решить сложную проблему, которая является центром любых усилий по прекращению войны: красные линии двух стран по ее прекращению уже давно несовместимы", - считают авторы.

Однако от российских чиновников продолжают поступать заявления о том, что россияне не могут принять доработанный план и отступить от заявленных целей. Европейские союзники Украины, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, отметил, что несмотря на огромные дипломатические усилия под вопросом остается то, желает ли вообще Россия намерение двигаться к миру.

На фоне переговоров Россия в очередной раз запустила ракеты по городам Украины, обстреляв Киев баллистическими ракетами и беспилотниками и убив семь человек.

"Мирный план" США - последние новости

Как писал УНИАН, многие союзники Украины начали высказываться о возможности дипломатического завершения войны. В частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года. Он отметил усилия США и Трампа, который пытается вывести войну из тупика.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Украина и ее европейские союзники должны активно участвовать в разработке соглашения, чтобы достичь устойчивого мира. Он подчеркнул, что Германия будет продолжать поддерживать Украину.

А по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен обеспечение прочной архитектуры безопасности для нашего континента должно базироваться на сильной Европе, сильном НАТО, крепком трансатлантическом партнерстве. Мир в этой войне, сказала она, должен гарантировать Украине устойчивую безопасность в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: