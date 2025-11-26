Если теория подтвердится, то такие явления, как телепатия, околосмертные переживания и даже жизнь после смерти, наконец, могут быть объяснены наукой.

Сознание не возникает из человеческого мозга, оно существует как фундаментальное поле - "строительный блок" Вселенной.

С таким утверждением выступила Мария Стремме, профессор нанотехнологий Уппсальского университета, пишет Daily Mail. Если это верно, то такие явления, как телепатия, околосмертные переживания и даже жизнь после смерти, наконец, могут быть объяснены наукой.

Согласно теории Стремме, сознание не исчезает со смертью. Когда человек умирает, его сознание просто возвращается в фоновое поле:

"Вероятность фундаментальности сознания до сих пор была недостаточно изучена. Но ситуация быстро меняется. Мы приближаемся к моменту, когда постановка более глубоких вопросов о сознании перестает быть философией на периферии, а становится научной необходимостью".

Согласно более традиционным теориям квантовой физики, частицы и энергия возникают из колебаний фундаментального поля – подобно тому, как волны возникают из колебаний в воде.

Профессор Стремме утверждает, что этим фундаментальным полем может быть само сознание.

Если это правда, это будет иметь радикальные последствия для человеческого восприятия реальности. Возможно, самое шокирующее, если эта теория верна, заключается в том, что разделение нашего индивидуального сознания – всего лишь иллюзия.

"В этой модели индивидуальное сознание понимается как локализованное возбуждение или конфигурация внутри универсального поля сознания – подобно волне на поверхности океана. Волна имеет временную форму, но вода, которая ее несет, не исчезает, когда волна спадает", - объяснила ученая.

Издание ометило, что это также означает, что многие феномены, отвергаемые наукой, могут быть частью научной модели и "заслуживают нового, тщательного научного исследования".

Например, во время околосмертных переживаний многие люди сообщают о видениях религиозных фигур, потерянных близких или даже о предчувствиях будущих событий.

"Если индивидуальное осознание генерируется не только мозгом, но и является выражением более глубокого поля, как предполагает моя модель, то моменты, когда мозг ослаблен, могут позволить нетипичный доступ к этому базовому полю", - обяснила профессор Стремме.

Точно так же модель предполагает, что экстрасенсорные способности, такие как телепатия, могут быть не только реальны, но и научно проверяемы.

Поскольку все индивидуальные сознания являются частью одного и того же поля, информация может передаваться между точками, которые разделены пространством или даже временем.

Это означает, что люди, обладающие особым даром или находящиеся в измененных состояниях сознания, могут читать мысли или видеть будущие события.

"Это объясняет, почему явления, подобные телепатии, встречаются в разных культурах и на протяжении всей истории, хотя эмпирические данные пока противоречивы и не являются окончательными", - отметила Стремме.

Если ее теория верна, то состояния мозга людей, находящихся в глубокой медитации должны демонстрировать признаки "синхронизации" с активностью мозга других людей. Эти доказательства должны быть обнаружены при сканировании мозга, что позволит ученым проверить, действительно ли верна теория профессора Стремме.

Ранее ученые-психиатры из Калифорнийского университета в Сан-Диего с помощью искусственного интеллекта научились прогнозировать по речи человека степень его одиночества.

