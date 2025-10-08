Гендиректор "Укрпочты" отметил, что создание "почтового банка" критически важно для людей с прифронтовых территорий.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что намерен уволиться. На такой шаг он пойдет после создания "почтового банка".

Об этом гендиректор "Укрпочты" рассказал в интервью "Экономической правде".

"Есть план реализовать банк, потому что это последнее, что мне осталось. Как закончим, уйду... Я хочу показать пример, как надо уходить с должности. Не надо сидеть, пока тебя ногами вынесут", - сказал Смелянский.

Относительно сроков открытия банка, он отметил, что это зависит от решения НБУ и руководства государства.

"Я сам, к сожалению, открыть банк не могу. Мог бы - уже бы давно открыл. Банки и банкоматы есть в 4% населенных пунктов Украины. Стоит задуматься, что это ненормально. Это ненормально в мирной жизни, а особенно - когда идет война", - отметил руководитель почтового оператора.

По его словам, создание "почтового банка" критически важно для людей с прифронтовых территорий, которые не могут снять наличные из-за отсутствия банкоматов.

"Я был на линии фронта с первых дней войны, видел глаза людей, у которых карта есть, а они голодные, потому что у них нет наличных, чтобы купить себе еду. А до ближайшего банкомата неизвестно как доехать, потому что тогда это было невозможно. Когда видишь это, то понимаешь, что это не игра Смелянского и НБУ, это жизнь людей. Сейчас только "Укрпочта" работает в Орехово, Белополье", - рассказал Смелянский.

Гендиректор "Укрпочты" считает, что создание банка задерживается из-за позиции национального регулятора, который отмечает недостаточность финансовых показателей.

"Нацбанк говорит: да я хочу дать Смелянскому банк, но у них не те финансовые показатели. Они тут еще требование не выполнили. А тут у них дефолтное состояние... Я считаю, что это личная позиция главы Нацбанка", - подытожил Смелянский.

Еще в 2023 году в "Укрпочте" заявляли о намерении получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам. Там отмечали, что такой банк сможет предоставлять услуги через широкую физическую инфраструктуру "Укрпочты" многомиллионной аудитории клиентов по всей стране.

В конце 2024 года Верховная Рада провалила принятие законопроекта о новой разновидности поставщиков финансовых услуг - банков финансовой инклюзии, который бы дал возможность "Укрпочте" открыть свой банк. Однако уже в июне 2025 года соответствующий законопроект таки был принят.

Закон предусматривает возможность создания банка финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии. Его главной задачей предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения).

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк отмечала, что финансовая инклюзия позволяет получить доступ к финансовым услугам на "сложных территориях", также речь идет о доступе к услугам для маломобильных групп населения.

