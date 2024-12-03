Законопроект был разработан во исполнение одного из пунктов Меморандума с МВФ.

Верховная Рада провалила принятие в первом чтении законопроекта (№ 12044) о новой разновидности поставщиков финансовых услуг - банков финансовой инклюзии.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что за проект закона проголосовал 221 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Такой банк (финансовой инклюзии) должен обеспечивать надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях (вроде высокогорных регионов)", - написал он в Telegram.

Видео дня

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев назвал решение парламента странным, ведь без принятия закона люди и бизнес в прифронтовых регионах не смогут получать банковские услуги.

"Такое происходит очень редко, но есть некоторые вещи, которые, несмотря на шестой год в политике, мне трудно понять. К ним относится провал законопроекта о финансовой инклюзии. Только что проект был провален. И люди, которые не могут сейчас открыть счет в селе, не смогут это сделать и в будущем", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его главной целью является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг - банков финансовой инклюзии, ведь военные действия, начатые агрессором, приводят среди прочего к тяжелым последствиям в сфере доступа населения и микропредприятий к финансовым услугам.

Отмечается, что законопроект был разработан во исполнение одного из пунктов Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ, который предусматривает подготовку законодательного предложения по специализированной и ограниченной банковской лицензии, направленной на быстрое решение растущих вызовов финансовой инклюзии, используя имеющуюся инфраструктуру.

"Почтовые банки" - главные новости

Ранее УНИАН писал об идее создания "почтового банка" на базе "Укрпочты". Как говорится в статье, МВФ согласовал выдачу "специальных и ограниченных" банковских лицензий, которые раздадут почтовым службам и ритейлерам.

В 2023 году в "Укрпочте" сообщали, что хотят получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам.

Вас также могут заинтересовать новости: