"Почтовый банк" будет предоставлять финансовые услуги в районах, приближенных к зоне боевых действий.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по развитию финансовой инклюзии в Украине, который позволит создать "почтовый банк" на базе "Укрпочты".

"Рада поддержала в первом чтении создание "почта-банка" на базе "Укрпочты" (закон о финансовой инклюзии №13018-д). За - 269", - написал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев рассказал, что законопроектом предусматривается ввести новый вид банка - банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии.

Видео дня

"Главной задачей его деятельности предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения)", - сообщил депутат.

Детали законопроекта

Как передает корреспондент УНИАН, Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, во время брифинга отметила, что финансовая инклюзия позволяет получить доступ к финансовым услугам на "сложных территориях".

"Это отдаленные территории, вдали от мегаполисов, это прифронтовые территории", - объяснила парламентарий.

Кроме того, речь идет о доступе к услугам для маломобильных групп населения, которые "сегодня лишены возможности положить депозит, взять кредит, провести какие-то банковские переводы и так далее".

"За годы полномасштабного вторжения втрое уменьшилось количество банковских учреждений на местах. И так люди частично перешли на онлайн-банкинг. Но с онлайном у нас проблема: по данным комиссии, которая регулирует услуги связи, у нас только 60% населения имеют доступ к Интернету", - отметила Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что сейчас увеличилось количество людей, которые не могут добраться до банковского учреждения для осуществления определенных операций. По ее словам, финансовая инклюзия позволяет переоформить лицензию действующему банку на лицензию финансовой инклюзии, или же получить новую лицензию в НБУ для банка финансовой инклюзии.

"И через своих агентов - это и почтовые отделения, это могут быть аптеки, заправки - все, кто может быть агентом банка финансовой инклюзии, - будет предоставлять услуги на местах", - пояснила нардеп.

Заместитель председателя Комитета отметила также, что такими услугами смогут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса на деоккупированных, прифронтовых и отдаленных территориях.

Почтовый банк - главные новости

В 2023 году в "Укрпочте" сообщали, что хотят получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам.

В декабре 2024 года Верховная Рада провалила принятие в первом чтении законопроекта (№12044) о новой разновидности поставщиков финансовых услуг - банков финансовой инклюзии. Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев тогда назвал решение парламента странным, потому что без этого закона люди и бизнес в прифронтовых регионах не смогут получать банковские услуги.

В январе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине будет создан почтовый банк путем передачи "Укрпочте" акций банка, ранее принадлежавших российским олигархам.

Вас также могут заинтересовать новости: