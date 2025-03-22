Политика Трампа, которая включает введение тарифов против разных стран, влияет на США не меньше, чем на страны, против которых они вводятся.

Турбулентность на рынке США, вызванная тарифной войной и замедлением экономического роста, повышает привлекательность "китайского корпоративного долга", который еще шесть месяцев назад некоторые кредитные менеджеры считали непригодным для инвестирования, пишет Bloomberg.

"К Китаю приковано гораздо больше внимания", — заявила глава глобальной стратегии в CreditSights Винни Цисар.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах американские высокодоходные облигации продемонстрировали лучшие показатели в мире, поскольку инвесторы надеялись на экономические стимулы и дерегулирование. Однако опасения торговой войны разрушили уверенность на рынке. Тем временем китайский кредит восстанавливается, следуя за ростом фондового рынка, который был вызван фискальными и монетарными стимулами.

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"Инвесторы, возможно, снова обращают внимание на Китай", — считает глава отдела корпоративного долга на развивающихся рынках в Baring Investment Services Омотунде Лавал. По его словам, китайский рынок все еще остается "немного дешевым", несмотря на сужение спредов, поскольку "вновь усиленное внимание правительства к технологиям, целевой рост ВВП на уровне 5% и прогресс в сфере искусственного интеллекта могут принести выгоду китайской промышленности и компаниям потребительского сектора".

Восстановление спроса на китайские облигации

Китайские корпорации пользуются моментом: с начала года они привлекли $15 млрд на рынке долларовых облигаций — это самый высокий показатель с 2022 года. Даже девелоперы демонстрируют признаки восстановления. Beijing Capital Group рассматривает возможность выпуска долга на сумму до $500 млн всего через несколько недель после того, как компания уже разместила долларовые облигации на $450 млн.

Цисар (Cisar) также отмечает рост интереса инвесторов к китайскому технологическому сектору. Так, в этом месяце поисковый гигант Baidu Inc. разместил облигации на 10 млрд юаней за пределами материкового Китая — это его первый выпуск долга с 2021 года. Вскоре последовал обменный выпуск облигаций на $2 млрд, который был многократно переподписан.

Риски и влияние торговых войн

Сектор недвижимости по-прежнему остается рискованным, а экономика Китая сильно зависит от возможной эскалации торговых войн, что делает ее уязвимой перед потенциальным спадом в США.

"Заметим, что единственные тарифы, которые не были отложены или ослаблены, — это те, что были введены против Китая 4 февраля и 4 марта. Вероятно, после завершения ряда обзоров торговых отношений с Китаем администрация США объявит о новых тарифах или других мерах. Это создает высокий риск девальвации юаня из-за тарифного давления", — подчеркнул глава отдела валютных исследований в HSBC Holdings Plc Пол Макел.

Аналитик по кредитам на развивающихся рынках в Jupiter Asset Management Сючень Чжан предостерегает от чрезмерного оптимизма в отношении китайского долга, поскольку некоторые эмитенты "торгуются с доходностью в однозначных цифрах, не имея четкого и устойчивого плана по погашению обязательств".

Кроме того, американский рынок корпоративного долга настолько велик, что крупные фонды вынуждены в него инвестировать. Однако поток капитала следует за доходностью, и растущая неопределенность политики в США заставляет инвесторов искать альтернативные активы.

Другие новости о последствиях политики Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что у Трампа заговорили о новых соглашениях с партнерами вместо тарифных войн. "Мы собираемся ввести пошлины для стран в соответствии с тем, что они накладывают на нас - это не против Канады, это не против Мексики, это не против ЕС, это касается всех", - сказал Рубио.

Кроме того, шок от Трампа подталкивает даже нейтральную Швейцарию к тесным оборонным связям с НАТО. Возможность ухода США из Европы, а также их сближение с Россией вызвали шок по всей Европе.

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