Boeing будет сложнее пережить повышение цен, чем Airbus.

Тарифные войны президента США Дональда Трампа должны были бы стать "новой американской мечтой", однако они могут превратиться в настоящий ужас для компании Boeing, которая может пострадать больше, чем ее конкурент Airbus, пишет Politico.

Известно, что Вашингтон ввел 25% пошлину на импорт из Канады и Мексики, а также 20% пошлину на товары из Китая - трех крупнейших торговых партнеров США. На это страны ответили контрмерами.

"Белый дом быстро дал задний ход по автомобилям и впоследствии отложил тарифы на все другие товары из Канады и Мексики, которые соответствуют условиям беспошлинного ввоза по Соглашению между США, Мексикой и Канадой, но многие тарифы все еще остаются в силе", - напомнили в материале.

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Сообщается, что авиационный сектор, который значительно зависит от международных цепей поставок, пострадает, однако Boeing будет еще сложнее при повышении цен, чем Airbus. Кроме того, компания рискует потерять позиции на китайском рынке.

"Boeing, скорее всего, поглотит эти дополнительные материальные затраты, что приведет к росту производственных затрат и снижению прибыли на самолет", - подчеркнул экономист по авиатранспорту в Антверпенском университете Воутер Девульф.

Также тарифы приведут к таким проблемам в Boeing, как безопасность и забастовки, из-за которых компания будет терять почти 1 млрд долларов ежемесячно.

"Что еще хуже для авиастроителей, Трамп объявил о плане ввести 25-процентные пошлины на товары из Европейского Союза, который, по его словам, был создан "для того, чтобы навредить Соединенным Штатам". Он также пригрозил установить тарифы на алюминий и сталь - важнейшие компоненты самолетов", - добавили в Politico.

В Брюсселе ответили, что готовы нанести ответный удар, а именно применить квоты и тарифы или ограничения на иностранные инвестиции.

По словам Девульфа, такое развитие событий приведет к "гораздо более значительному влиянию".

"Если администрация Трампа введет 10-25-процентные пошлины на импортные самолеты... это может привести к значительному росту цен на продукцию Airbus", - предупредил эксперт.

В то же время сообщается, что за последнюю неделю цена акций Boeing упала на 6,5%, тогда как стоимость акций Airbus выросла на 3%. Поэтому в американском авиационном секторе предупредили Белый дом о влиянии тарифов.

"Десятилетиями торговые соглашения обеспечивали мощную торговлю гражданской авиацией и оборонной промышленностью, что привело к стремительному росту положительного торгового баланса за последние 40 лет, сделав аэрокосмическую и оборонную промышленность крупнейшей американской отраслью-экспортером. Тарифы по Канаде и Мексике могут изменить эту положительную траекторию", - объяснил вице-президент по международным делам Ассоциации аэрокосмической промышленности США Дак Хардвик.

В свою очередь в ассоциации производителей общей авиации также раскритиковали торговую войну:

"Тарифы повлияют на запутанную и очень сложную глобальную цепочку поставок, на создание которой могут уйти годы, поскольку она зависит от поставщиков с уникальными возможностями, которые являются очень зарегулированными и поэтому не могут быть легко заменены".

Политика Трампа - последние новости

Ранее издание Bloomberg писало, что президент США Дональд Трамп толкает мир к глобальной гонке ядерных вооружений. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Трамп, скорее всего, спровоцирует значительно большее напряжение ядерного противостояния в мире из-за своей политики.

В то же время The Telegraph сообщил, что Трамп думает о выводе войск из Германии и их переброске в близкую к РФ страну. В частности он может переместить войска в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с РФ и часто выступает против санкций ЕС в отношении Москвы.

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