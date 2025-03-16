В Белом доме говорят, что ссорами со всем миром они формируют новый "статус-кво", от которого потом хотят отталкиваться.

После того, как США введут пошлины против всех основных торговых партнеров, планируется инициировать переговоры с ними по заключению новых торговых соглашений. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, которого цитирует CNN.

"Мы собираемся ввести пошлины для стран в соответствии с тем, что они накладывают на нас - это не против Канады, это не против Мексики, это не против ЕС, это касается всех", - сказал Рубио.

По его словам, когда администрация Трампа установит "новый статус-кво" в торговле с паринтнерами, можно будет "о чем-то договориться", если партнеры того захотят.

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"Исходя из этой новой базовой линии честности и взаимности, мы потенциально будем участвовать в двусторонних переговорах со странами по всему миру относительно новых торговых договоренностей, которые имеют смысл для обеих сторон", - добавил он.

Торговые войны Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, глава Европейского центрального банка предостерегла Трампа от введения пошлин против ЕС. Она предупредила, что последствия торговой войны будут разрушительными для всех сторон.

Тем временем среди американцев быстро растет беспокойство из-за развязанных Трампом тарифных войн и их влияния на карманы простых потребителей в самой Америке. Настроения упали до худших показателей за последние годы, ожидания инфляции являются худшими за более чем 30 лет.

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