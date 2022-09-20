Люди смогли покинуть временно захваченные территории и выехать в безопасные регионы нашего государства.

Фонд Favbet Foundation поспособствовал эвакуации еще более ста жителей временно оккупированных врагом территорий.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение фонда.

При содействии фонда эвакуирован 131 житель оккупированной части Херсонской области.

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Люди смогли покинуть временно захваченные территории и выехать в безопасные регионы Украины, в частности, в Черновицкую область.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.