В частности, защитники Украины получили высокопроходимый пикап.

Благотворительный фонд Favbet Foundation и футбольный клуб "Колос" (Ковалевка) передали Вооруженным силам Украины два внедорожника высокой проходимости.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение фонда. На этот раз защитники Украины получили от фонда высокопроходимый пикап Nissan Navara с камерой ночного видения. Авто немедленно отправлено на восток выполнять боевые задачи.

Также подразделение ВСУ получило дооснащенный всем необходимым пикап Mitsubishi L200.

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Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 авто, а также свыше 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 65 млн грн.

Справка. Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.