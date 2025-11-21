Повышение ставки НДС до 22% выведет Россию в топ стран мира по уровню этого налога.

Российские потребители готовятся к новой волне ускорения роста цен из-за повышения налогов, которое начнется в 2026 году. Как пишет The Moscow Times, уровень инфляционных ожиданий населения в октябре увеличился с 12,6% до 13,3% - такую инфляцию ждут россияне через год.

Рост показателя стал самым сильным с октября прошлого года. И, по словам экономиста Дмитрия Полевого, это реакция "на предстоящее повышение НДС, рост цен на топливо и повышение утилизационного сбора".

"Инфляционные ожидания "вступили в гонку", спровоцированные ожиданиями будущих проинфляционных шоков", - цитирует издание аналитиков "Газпромбанка".

Отмечается, что второе за 7 лет повышение ставки НДС (с 20 до 22%) выведет Россию в топ стран мира по уровню этого налога. Выше НДС лишь в некоторых странах Европы, а за пределами европейского региона РФ будет делить лидерство с Уругваем.

Одновременно правительство запускает радикальную налоговую реформу для малого бизнеса, снижая планку упрощенной системы налогообложения с 60 млн рублей ежегодного дохода до 20 млн.

Кроме этого, с сентября следующего года начнет действовать "технологический сбор" - налог на сумму до 5 тысяч рублей, который будет заложен в стоимость техники и электроники, включая смартфоны и ноутбуки.

Бизнес и розничная торговля уже готовятся к повышению НДС - в следующие три месяца российские компании собираются повысить цены на 6,3%. При этом максимальное повышение цен планируют компании розничной торговли.

Экономические проблемы РФ - последние новости

В октябре бюджет РФ после двух месяцев профицита вернулся к дефициту, таким образом бюджетная "дыра" в России растет. По данным The Moscow Times, в прошлом месяце Минфин РФ потратил 3,4 трлн рублей при доходах 3 трлн. В результате дефицит бюджета вырос с 3,8 до 4,2 трлн руб. по итогам десяти месяцев.

В то же время Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская экономика входит в фазу, когда даже официальная статистика не может скрыть масштабы проблем. Особенно показательна ситуация в угольной отрасли, которая еще недавно считалась одним из "столпов" российского экспорта - доля убыточных предприятий в этой сфере выросла до 67%.

