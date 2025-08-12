В списке городов с самыми высокими ценами на жилье традиционно лидируют Киев, Львов и Ужгород.

В Украине за последние шесть-двенадцать месяцев цены на жилье выросли почти во всех регионах. Об этом сообщил бренд и бизнес директор ЛУН Денис Судилковский в интервью РБК-Украина.

"На вторичном рынке средняя цена по стране поднялась на 5% за первые пять месяцев 2025 года. В Ривне - рекордный рост на 23% за год", - отметил Судилковский.

В то же время на первичном рынке средний прирост составляет +14%. По оценке аналитиков ЛУН, прогнозы по ценам на жилье до конца 2025 года осторожно оптимистичны: ожидается дальнейшая стабилизация и плавный рост. Однако эксперт отметил, что в первую очередь все зависит от ситуации на фронте.

По его словам, в топе самых дорогих городов на жилье лидируют Киев, Львов и Ужгород. В сегменте покупки: во Львове самые дорогие однокомнатные квартиры, в Киеве - двух- и трехкомнатные. При этом Ужгород занимает третье место.

По аренде лидером среди однокомнатных квартир стал Ужгород со средней ценой более 18,5 тыс. грн в месяц. За ним следуют Львов - примерно 17 тыс. грн. и Киев - около 16,5 тыс. грн.

"Для 2- и 3-комнатных квартир первенство удерживает Киев. Именно запад Украины и столица демонстрируют самые высокие цены из-за устойчивого спроса", - добавил Судилковский.

Он также отметил, что самые низкие цены на жилье сейчас в прифронтовых регионах. В Херсоне, Николаеве, Сумах и Запорожье, Харькове однокомнатные квартиры можно арендовать за 4-5 тыс. грн/мес.

"Такое резкое падение связано с оттоком населения, опасностью и отсутствием инвесторов. Даже в Харькове средняя цена сейчас ниже, чем в западных регионах. В Херсоне квартиру можно купить за 2,8 годовых зарплаты, тогда как во Львове нужно почти 10 лет", - отметил Судилковский.

Рынок жилья в Украине - последние новости

Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке Ужгорода составляет 1 160 долларов (48,3 тыс. грн). А средняя стоимость за один квадратный метр жилья эконом-сегмента в Ужгороде составляет 730 долл. (30,4 тыс. грн).

Средняя стоимость жилья эконом-сегмента на первичном рынке Львова составила 950 долларов (39,9 тысяча гривен) за один квадратный метр.

Ранее сообщалось, что на вторичном рынке средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Киеве равнялась 100 тысяч долларов.

