Квадратный метр жилья эконом-сегмента в Ужгороде стоит 730 долларов.

Средняя стоимость в объявлениях в городе Ужгород на первичном рынке составляет 1 160 долларов (48,3 тысяча гривень) за один квадратный метр от застройщика. В то же время в Закарпатской области этот показатель составляет 48,1 тысяча гривень. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.

Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра жилья эконом-сегмента в Ужгороде составляет 730 долл. (30,4 тыс. грн), что на 15% больше, чем полгода назад. Стоимость квадратного метра в комфорт-сегменте равна 980 долл. (41 тыс. грн.), что на 1% превышает показатель полугодовой давности.

При этом бизнес-сегмент стоит дороже - 1 180 долл. (49,2 тыс. грн), что на 2% меньше, чем полгода назад.

В то же время стоит отметить, что в 2025 году в Закарпатской области ввели в эксплуатацию только 0,1 млн м² жилья. Это может свидетельствовать о падении темпов ввода жилья в эксплуатацию по сравнению с предыдущими годами. Например, в 2024 году ввели в эксплуатацию 0,48 млн м².

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

Средняя стоимость жилья эконом-сегмента на первичном рынке Львова составляла 950 долларов (39,9 тысяча гривень) за один квадратный метр. Тогда самые высокие цены на рынке были в Лычаковском районе, где средняя стоимость достигала 1,65 тыс. долл. за один квадратный метр.

В то же время на вторичном рынке средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Киеве равнялась 100 тысяч долларов. Таким образом за последние полгода стоимость такого жилья в столице выросла на 4%. Лидером по самым высоким ценам традиционно был Печерский район.

