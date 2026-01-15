Правительство назначило временного главу Минцифры вместо Федорова: что о нем известно

Временно должность исполняющего обязанности министра цифровой трансформации занял Александр Борняков.

Правительство официально назначило Александра Борнякова исполняющим обязанности министра цифровой трансформации. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

"Временно возложить исполнение обязанностей министра цифровой трансформации Украины на заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Борнякова Александра Сергеевича", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что до назначения Борняков работал заместителем министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции.

Александр Борняков - что известно

Александр Сергеевич Борняков родился в городе Болград Одесской области. В 2007 году Борняков основал ИТ-компанию SoftTechnics. В 2008 году он основал платформу для монетизации видеорекламы VertaMedia.

В 2015 году Борнякова избрали депутатом Одесского городского совета. Он стал председателем комиссии по экономической, инвестиционной политике, торговле, международным отношениям и информационным технологиям.

На должность заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития ІТ его назначили в октябре 2019 года. В Минцифры Борняков занимался проектом "Дия.City", программой электронного резидентства uResidency, развитием искусственного интеллекта в Украине, содействием развитию криптоиндустрии и укреплением стартап-экосистемы. С 2019 года он занимал должность секретаря Наблюдательного совета Украинского фонда стартапов. Как представитель Министерства цифровой трансформации, Борняков координировал деятельность государственного кластера оборонных технологий Brave1.

Увольнение Михаила Федорова – главные новости

2 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил тогдашнему главе Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны.

13 января Верховная Рада проголосовала за увольнение Федорова с должности первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины.

Назначение Федорова на должность министра обороны означает смещение фокуса ведомства в сторону технологической войны, то есть на масштабирование производства БПЛА, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, а также интеграцию цифровых решений непосредственно в боевые процессы.

