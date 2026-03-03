Цены на нефть под давлением войны в Иране: аналитики объяснили, повторится ли шок 2022 года

Реакция рынка значительно сдержаннее, чем после начала полномасштабной войны в Украине.

Четыре года назад Россия напала на Украину, и цена на нефть выросла на 50% за считанные недели, превысив 100 долларов за баррель. Бензин быстро вырос с примерно 3,50 долларов до 5 долларов за галлон. Тогда война поставила под угрозу добычу 3 миллионов баррелей российской нефти в день.

Как пишет CNN, нынешняя война с Ираном фактически остановила поставки около 20 млн баррелей нефти в сутки с Ближнего Востока. Впрочем, реакция рынка пока значительно сдержаннее: в понедельник цены на нефть выросли лишь на 6%, во вторник – еще на 7%, до примерно 76 долларов за баррель. Бензин подорожал на 11 центов – до 3,11 доллара за галлон.

Аналитики объясняют разницу несколькими факторами.

Во-первых, нынешний конфликт инициирован США, а это означает, что Вашингтон теоретически может завершить операцию в любой момент. Политический фактор также играет роль: на фоне роста стоимости жизни и перед промежуточными выборами повышение цен на топливо может ударить по рейтингам республиканцев. Поэтому рынок предполагает, что конфликт не будет затяжным.

Во-вторых, сейчас предложение нефти выше, чем в 2022 году. Тогда спрос стремительно рос после пандемии, а сейчас страны ОПЕК+ нарастили добычу, что привело к профициту. По словам аналитиков, на рынке "больше нефти, чем спроса на нее", что сдерживает ценовой скачок.

При этом отмечается, что, несмотря на умеренную реакцию, потенциальные риски значительны. Иран является меньшим производителем, чем Россия, однако боевые действия затрагивают более широкий регион. Под ударами оказались объекты союзников США – Кувейта, Катара и Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти в мире.

Критическим фактором является Ормузский пролив – узкий морской путь, через который проходит каждый пятый баррель нефти в мире. По данным S&P Global, в воскресенье через пролив прошли только пять танкеров против средних 60 в день. Судовладельцы и страховщики избегают маршрута из-за боевых действий.

Аналитики предупреждают: если поставки через Ормуз будут оставаться ограниченными или полностью остановятся, это может стать самым большим перебоем в поставках нефти в истории.

В 2022 году рост цен удалось частично сдержать благодаря рекордному высвобождению 180 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва США. Сейчас такие шаги не рассматриваются, сообщают источники в Вашингтоне.

Кроме того, стратегические запасы США сейчас примерно на 30% меньше, чем в феврале 2022 года, что ограничивает возможности быстрого реагирования.

Эксперты отмечают: решающим фактором является продолжительность конфликта. Рынок в последние годы привык к геополитическим "пугалам", которые не перерастали в масштабные перебои. Однако если боевые действия затянутся и Иран будет оставаться в состоянии войны, мир может столкнуться с полноценным энергетическим кризисом – более масштабным, чем в 2022 году.

Во вторник, 3 марта, цены на нефть продолжили расти. Расширение конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой усилило опасения по поводу перебоев в поставках из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) угрожает поднять цены на нефть до 200 долларов. Тегеран нацелился на инфраструктуру, критически важную для мировых нефтяных поставок.

