Золото продолжает бить все возможные рекорды: что гонит драгоценный металл вверх

Политическая неопределенность заставляет инвесторов все больше обращать внимание на безопасные активы.

Цены на золото в среду, 21 января, установили новый рекорд, превысив отметку в 4800 долларов за унцию. Инвесторы используют металл в качестве убежища на фоне обострения напряженности между США и НАТО по поводу Гренландии.

Издание Bloomberg пишет, что спотовые цены на золото выросли до 4885,11 доллара за унцию по состоянию на 8:33 по киевскому времени. Таким образом, 1 грамм металла стоил 157, 58 доллара.

"Это потеря доверия к США, вызванная введением пошлин по на европейские страны и усилению давления в попытке захватить Гренландию. Динамика цен на золото отражает опасения по поводу глобальной геополитической напряженности", - сказал старший аналитик рынка Capital.com Кайл Родда.

20 января Трамп заявил, что "нет пути назад" в его стремлении контролировать Гренландию, отказавшись исключить возможность захвата арктического острова силой и резко раскритиковав союзников по НАТО. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не поддастся запугиванию.

"Я думаю, что преодоление отметки в 4800 долларов только укрепляет уверенность в том, что люди не хотят продавать золото до достижения отметки в 5000 долларов. Это сочетание традиционных факторов, поддерживающих золото, таких как рост долга, ослабление доллара и геополитическая неопределенность", - сказал глобальный руководитель институциональных рынков ABC Refinery Николас Фраппелл.

Цены на металлы - последние новости

Золото дорожает уже не первый день. Так, 19 января золото и серебро достигли рекордных максимумов. Спотовое золото достигло рекордного максимума в 4689,39 доллара за унцию или 150,78 доллара за грамм. Спотовое серебро обновило рекорд на отметке в 94,08 доллара за унцию или 3,03 доллара за грамм.

20 января цена на золото впервые в истории превысила отметку в 4 700 долларов за унцию, а серебро держалось чуть ниже своего нового рекордного максимума.

