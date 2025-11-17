С 15 ноября заявки на получение помощи подали 5 млн украинцев.

Средства по программе "Зимняя поддержка" в размере 1 тысячи гривень поступят украинцам, подавшим заявки, в течение 10 дней. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, уже 5 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", в частности 951 613 заявки подано на детей.

"Использовать их можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги", - написала премьер в Telegram.

Видео дня

Свириденко напомнила, что подать заявку можно до 24 декабря.

"Зимняя поддержка" - что известно

С 15 ноября начался прием заявок в "Дії" на выплату денежной помощи в рамках программы "Зимняя поддержка". Каждый гражданин, находящийся на территории Украины, может получить единовременную выплату в сумме 1000 грн, в том числе родители могут получить средства на детей.

Деньги начисляются на карту "Национальный кэшбек", их можно потратить на определенный перечень товаров, в частности, коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, книги и донаты на благотворительность.

Как писал УНИАН, в первый день подачи заявок, 15 ноября, "Дія" не выдержала нагрузки и реестры работали нестабильно, в частности, многие пользователи жаловались на ошибку при входе в приложение. Тогда в "Дії" напомнили, что услуга будет работать до 24 декабря, и все желающие успеют подать заявки на получение зимней поддержки.

