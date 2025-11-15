Подать заявление надо до 24 декабря, а выплатой можно воспользоваться до 30 июня следующего года.

Уже сегодня всем украинцам начинают выплачивать 1000 гривен "зимней поддержки" от Зеленского, однако из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. Об этом сообщает Telegram-канал "Дії".

"У части пользователей появляется ошибка при входе. Если у вас так произошло - пожалуйста, попробуйте чуть позже", - говорится в сообщении.

В мобильном приложении напоминают, что услуга будет работать до 24 декабря. Таким образом, все желающие успеют подать заявки на получение зимней поддержки.

Зимняя поддержка - главное

Деньги будут начислены всем украинцам, которые на момент обращения находятся на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий).

Помощь - одноразовая, ее предоставляют без дополнительных условий. Лица без украинского гражданства получить помощь не смогут.

Для получения помощи необходимо:

1. Зайти в приложение "Дія - Сервисы - Зимняя поддержка";

2. Выбрать, для кого предназначена выплата, а затем нажать "Далее";

3. Выбрать карту Национальный кэшбек для выплаты;

4. Подтвердить пребывание в Украине и нажать "Отправить";

5. Подождать выплату.

Несмотря на название программы, воспользоваться поддержкой украинцы смогут не только зимой - потратить деньги можно до 30 июня следующего года. Назначение средств зависит от способа их получения.

В случае подачи заявки через "Дію" на 1000 гривен можно оплатить лекарства, книги, продукты украинских производителей, коммуналку, услуги почты, благотворительность и помощь ВСУ.

При получении "еПоддержки" с почты можно оплатить коммунальные услуги, донаты армии и товары, которые продают в почтовых отделениях.

