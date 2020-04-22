Жеваго проиграл НБУ дело на 1,5 миллиарда гривень в Верховном суде

Данное постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

Верховный суд оставил без изменений решение о взыскании с бывшего владельца ликвидированного банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 млрд грн в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования в пользу Национального банка Украины.

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Об этом сказано в решении Верховного суда от 14 апреля, обнародованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

В частности, Верховный Суд решил, что суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что в установленный судом срок апеллянт не устранил недостаток апелляционной жалобы и не оплатил судебный сбор, поскольку с момента получения постановления суда об оставлении без движения апелляционной жалобы стороной заявителя не совершено никакого действия во исполнение требований постановления суда.

Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года, которым Жеваго была возвращена его апелляционная жалоба на решение Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года об удовлетворении соответствующего иска НБУ.

Отмечается, что постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка были компании «Аскания» и F&C Realty, подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» в декабре 2015 года. Временная администрация работала в банке с сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.