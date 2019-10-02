Суд обязал Жеваго вернуть Нацбанку 1,5 миллиарда гривень

Судебный процесс длился почти 3,5 года, а общий объем задолженности банка перед НБУ составляет 6,75 млрд грн.

Суд обязал экс-владельца обанкротившегося банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго вернуть Национальному банку Украины 1,5 млрд грн в счет погашения обязательств по договору поручительства по кредитам рефинансирования банка.

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Как сообщается на сайте НБУ, судебный процесс длился почти 3,5 года, поскольку Жеваго использовал все возможности для его затягивания, но 1 октября суд удовлетворил иск регулятора.

Отмечается, что после вступлении решения суда в законную силу Нацбанк предпримет все возможные правовые меры для взыскания средств.

Также сообщается, что на сегодня общий объем задолженности банка «Финансы и Кредит» перед НБУ составляет 6,75 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка были компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» в декабре 2015 года. Временная администрация работала в банке с сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.