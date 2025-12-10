Лидеры ЕС хотят обойти принцип единодушия в голосовании.

Страны Европейского Союза планируют в ускоренном порядке принять решение о бессрочном блокировании до 210 миллиардов евро российских активов. Это попытка ЕС обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще до саммита европейских лидеров на следующей неделе.

Как пишет газета Financial Times, срочное продвижение этого решения предусматривает применение чрезвычайных полномочий, чтобы обойти национальные вето на продление санкций. Это необходимо, чтобы сохранить рычаги влияния Брюсселя во время мирных переговоров по войне в Украине, которые ведутся под руководством США.

Дипломаты, работающие над документом, видят преимущество в том, чтобы быстро, в ближайшие дни, отделить спорный вопрос блокировки активов от дискуссии о предоставлении Украине кредита, обеспеченного замороженными российскими средствами. Вопрос финансирования оставят для обсуждения лидерам ЕС на следующей неделе.

Как пишет издание, решение проголосовать уже в ближайшие дни, фактически обойдя принцип единодушия в санкционной политике, может разозлить Будапешт и другие столицы, которые выступают против такого шага. Предыдущие случаи, когда страны ЕС действовали аналогично - например, в отношении миграционной политики Польши и Венгрии - привели к многолетней вражде между столицами.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила использовать 210 млрд евро российских активов, заблокированных в ЕС из-за санкций, чтобы профинансировать кредит Украине - сначала на 90 млрд евро, которые должны быть выплачены в ближайшие два года. Чтобы эта схема работала, активы следует блокировать бессрочно, а не каждые шесть месяцев, как сейчас, когда продление возможно только при единодушной поддержке всех 27 стран Евросоюза.

Венгрия - наиболее пророссийское государство Блока - выступает против любой дополнительной помощи Украине и регулярно угрожает ветировать продление санкций. Европейские чиновники опасаются, что Орбан реализует эту угрозу, если администрация президента США Дональда Трампа вдруг решит односторонне снять американские санкции с России.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач на этой неделе заявлял, что предложение комиссии по кредиту "пересекает все красные линии".

Чтобы устранить риск снятия санкций, Еврокомиссия предлагает применить чрезвычайные полномочия, предназначенные для реагирования на экономические кризисы, и ввести бессрочные меры в отношении активов. Это происходит на основании статьи 122 Договора ЕС и может быть принято простым большинством стран - без возможности ветировать.

Отмечается, что фиксация санкций также станет сигналом Вашингтону. Ведь первоначальный план мира для Украины, частично подготовленный американскими чиновниками, предусматривал направление большей части этих активов в два инвестиционных фонда под руководством Вашингтона. Американские чиновники также пытались убедить столицы ЕС ничего не решать относительно использования активов до достижения мирного соглашения.

Бельгия, на территории которой расположен центральный депозитарий Euroclear, хранящий 185 млрд евро российских активов, выступает против кредитной схемы, ссылаясь на юридические и финансовые риски. Брюссель опасается, что в случае неожиданного снятия санкций именно он столкнется с российскими исками.

Бельгия требует железных гарантий того, что другие государства-члены ЕС согласятся на совместную ответственность и покрывать возможные расходы по юридическим искам. Еврокомиссия рассмотрела "почти все" требования Брюсселя по репарационному кредиту для Украины, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В Евросоюзе считают, что один из способов беспрепятственно предоставить Украине репарационный кредит - использовать лазейку для обхода вето отдельных стран и механизм бессрочного замораживания российских активов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что соглашение о разблокировании замороженных российских активов в Европе на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов (около 140 млрд долларов) помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней, поскольку переговоры о прекращении войны достигли "критической стадии".

