Евросоюз хочет предоставить деньги Украине без прямых затрат для себя и принимать решения без необходимого ныне единодушия.

В Евросоюзе считают, что один из способов беспрепятственно предоставить Украине репарационный кредит - использовать лазейку для обхода вето отдельных стран и механизм бессрочного замораживания российских активов.

Об этом говорится в колонке европейского экономического обозревателя Financial Times Мартина Сандбу.

Он напомнил, что на прошлой неделе Еврокомиссия официально представила предложение по долгожданному репарационного кредита для Украины, обеспеченного резервами российского центробанка, замороженные в странах ЕС. Бельгия, где сосредоточено большинство резервов в депозитарии Euroclear, изначально выступала против.

"Опубликованный текст - сложный юридический документ, который пытается решить два противоречия: предоставить деньги Украине без прямых затрат для государств-членов и принимать решение без необходимого ныне единодушия. Результат сложный, но может сработать", - считает Сандбу.

Предлагаемое решение - сложный финансово-правовой механизм, условно состоящий из трех частей:

ЕС предоставляет Украине кредит, который она должна вернуть только тогда и если Россия выплатит репарации. Евросоюз привлекает средства, заставляя финансовые учреждения дешево одолжить накопленные ими деньги, которые Москва не может вывести из-за санкций. Европейское законодательство меняют таким образом, чтобы исключить риск снятия санкций или возможность РФ вернуть свои средства.

Обозреватель отметил, что в предложении Еврокомиссии говорится о том, что способность Евросоюза и его государств-членов предоставлять дополнительное финансирование Украине пока ограничена и не соответствует масштабам потребностей, а мобилизация значительных дополнительных ресурсов государствами-членами для финансирования Киева была бы значительным экономическим вызовом.

"Это просто неправда. Репарационный кредит, если его примут, составит менее 1% годового ВВП Евросоюза. При обычном заимствовании долг ЕС вырос бы с 82% до 83% ВВП. Рынки этого даже не заметили бы. Но имеем то, что имеем", - пишет Сандбу.

В чем проблема плана

Ключевыми недостатками плана автор называет то, что европейские налогоплательщики фактически всегда будут обеспечивать заем. При этом Россия не платит напрямую - активы центробанка РФ не используются, а только принудительно занимаются банками с нулевой маржой.

Также автор называет риском то, что новые законы позволят блокировать российские резервы бессрочно, обходя требование единодушия стран для продолжения санкций: агрессивное ограничение права вето Венгрии может быть обжаловано в суде.

Также отмечается, что Бельгия, которая выступает против предложения Еврокомиссии, частично права в том, что финансовая нагрузка не должна ложиться только на ее банки. Однако предложения премьера и министра иностранных дел, что Россия не должна полностью компенсировать убытки Украине, подрывают идею репараций в целом, считает Сандбу.

Есть ли другие варианты

Обозреватель отметил, что предложение Евросоюза не идеальное, но может сработать и быстро предоставить средства Украине. Другие страны с заблокированными российскими резервами должны присоединиться (Великобритания, Япония, Канада, Швейцария), тогда как США вряд ли пойдут на сотрудничество.

Сандбу считает, что ЕС мог бы найти лучшее решение - применить так называемый "подход плохого банка":

выделить все активы и обязательства, связанные с российскими резервами, в отдельные юридические структуры;

заставить банки продать их консорциуму желающих правительств ЕС;

объединить эти структуры в "банк", который держит только российские депозиты и связанную с ними наличность;

разместить его в юрисдикции менее чувствительной, чем Бельгия.

"ЕЦБ имеет на это право, ведь такие активы представляют риск для финансовой стабильности ЕС. Тогда репарационный кредит могла бы предоставлять новая структура без участия бюджета ЕС. Премьер Бельгии даже признал, что был бы рад, если бы кто-то "снял это с Euroclear", - подчеркнул Сандбу.

Репарационный кредит - последние новости

Лидеры ЕС отчаянно пытаются найти способ использования замороженных в Европе активов центробанка РФ для помощи Украине. Однако решение блокирует Бельгия, где хранится львиная доля замороженных средств - из-за опасений контрмер со стороны России.

Лидеры семи стран-членов Евросоюза призвали партнеров быстро рассмотреть предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Они отметили, что поддержка Украины в ее борьбе за свободу и независимость - это "не только моральный долг, это также в наших собственных интересах".

