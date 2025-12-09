В Японии официально опровергли слухи о нежелании поддержать Киев за счет России

Токио готовится предпринять конкретные шаги для поддержки Украины, отметили в министре финансов Японии.

Правительство Японии опровергло информацию о том, что в Токио якобы отклонили предложение Европейского Союза по использованию замороженных активов Российской Федерации для финансирования Украины, пишет Reuters.

"Это абсолютная неправда", - сообщил журналистам заместитель министра финансов по международным делам Ацуши Мимура.

По его словам, действия Японии в отношении Украины исходят из их собственных национальных интересов, поскольку Токио может однажды столкнуться с подобной ситуацией в Восточной Азии.

Замминистра высказался относительно информации о том, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма якобы исключила использование около 30 миллиардов долларов замороженных российских активов для предоставления кредита Украине, ссылаясь на юридические проблемы.

"Министр Катаяма никогда не делала подобных заявлений. Она сообщила на заседании, что Япония готовится предпринять конкретные шаги для поддержки Украины", - добавил Мимура.

Напомним, что по данным СМИ Япония не поддержала инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Японская сторона, по данным Politico, тогда отметила, что не может направить около 30 миллиардов долларов российских активов, замороженных на ее территории, для предоставления займа Украине.

При этом страны "Большой семерки" не исключают, что замороженные российские суверенные активы могут быть в полном объеме использованы для финансирования Украины.

