Вопрос Украины должен остаться на первом месте во время будущего председательства Франции в G7 в 2026 году.

Страны "Большой семерки" не исключают, что замороженные российские суверенные активы могут быть в полном объеме использованы для финансирования Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении G7, опубликованном на сайте правительства Канады.

Заявление сделали по итогам онлайн-встречи министров финансов стран G7 с участием руководителей Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Совета по финансовой стабильности.

На части встречи также присутствовали министр энергетики и природных ресурсов Канады и министры финансов и их представители из Австралии, Чили, Индии, Мексики и Республики Корея.

Участники заслушали доклад МВФ о ситуации в Украине и приветствовали подписание соглашения на уровне персонала между Фондом и Киевом относительно будущего кредитования Украины в размере 8,2 млрд долларов в течение четырех лет. Они пообещали поддержать новую программу МВФ.

Участники также пообещали продолжить сотрудничество над разработкой широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, включая использование российских активов, а также усилить давление на Москву в случае провала мирных переговоров.

Стоит отметить, что главная часть онлайн-встречи была посвящена не Украине, а редкоземельным металлам. Участники осудили применение одним из государств, имея в виду Китай, экспортного контроля к критически важным цепочкам поставок полезных ископаемых, и пообещали продолжить совместную работу над уменьшением уровня монополизации рынка.

Британское правительство планирует передать Украине 9,2 млрд евро российских активов, замороженных в Соединенном Королевстве. Механизм передачи средств еще должен быть разработан.

Большая часть росактивов, иммобилизованных в пределах ЕС в брюссельском депозитарии Euroclear, пока находится под вопросом из-за сопротивления Бельгии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает вариант принятия решения по росактивам большинством голосов стран-членов блока. Саммит ЕС, на котором решение могут принять, состоится 18 декабря.

