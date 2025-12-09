В Токио заявили, что не могут использовать около 30 млрд долл. замороженных российских активов для кредита Украине из-за юридических ограничений.

Япония не поддержала инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, разрушив таким образом попытки Брюсселя привлечь более широкую международную поддержку, пишет Politico.

Во время встречи министров финансов G7 японская сторона заявила, что не может направить около 30 миллиардов долларов российских активов, замороженных на ее территории, для предоставления займа Украине.

Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС достигли договоренности по использованию до 210 млрд евро замороженных российских активов еще до саммита лидеров 18 декабря. Однако Бельгия требует, чтобы к плану присоединились и другие государства G7. Поскольку иначе она рискует остаться единственной страной, которая будет отвечать в случае, если Москва попытается вернуть активы.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что более широкое участие союзников "Большой семерки" уменьшило бы угрозу российского ответа, направленного исключительно против Бельгии. Однако США и Япония отказались поддержать план Брюсселя. Вашингтон сообщил, что прекратит финансирование Украины после выплаты последних траншей кредита G7, о котором договорилась администрация Байдена в 2024 году.

Отмечается, что в 2026 году Украина будет иметь бюджетный дефицит в 71,7 млрд евро и будет вынуждена сокращать государственные расходы уже с апреля без нового финансирования.

"Мы продолжим сотрудничать с целью разработки широкого спектра вариантов финансирования для поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях до выплаты Россией репараций", - отметили в совместном заявлении министры финансов G7.

Японский министр финансов Сацуки Катаяма отверг возможность использования российских активов из-за юридических проблем. Однако некоторые чиновники предполагают, что позиция Токио связана также с нежеланием противоречить США.

Американский президент Дональд Трамп дал понять, что намерен использовать российские активы, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. По американским предложениям, часть средств могут вернуть России, а остальные использовать для финансирования американских инвестиций в Украину.

Однако президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержала идею использования активов РФ для финансирования Украины.

В то же время Великобритания и Канада выразили готовность передать замороженные российские активы Киеву, если Евросоюз реализует свой план. Этот вопрос станет ключевым во время встречи британского премьера Кира Стармера и с бельгийским коллегой Бартом де Вевером в пятницу, 12 декабря.

9 декабря стало известно, что соглашение о разблокировании замороженных российских активов в Европе на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов (примерно 140 млрд долларов) помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней. Поскольку, по мнению премьер-министра Великобритании Кира Стармера, переговоры о прекращении войны достигли "критической стадии".

Ранее сообщалось, что, по мнению исполнительного директора депозитария Euroclear Валери Урбен, активы РФ следует использовать как козырь для достижения мира, а не как репарационный кредит для Украины.

