Выплата в размере 4 млрд евро поступила именно в День защитников и защитниц Украины.

В государственный бюджет Украины поступил транш в 4 миллиарда евро от Европейского Союза за счет российских замороженных активов. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Финансирование поступило в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В целом Министерство финансов уже привлекло по программе ERA 14 млрд евро от ЕС из предусмотренных 18,1 млрд евро. Остальные средства Украина должна получить до конца года.

Деньги могут быть использованы как на расходы госбюджета в социальной сфере, так и на сферу обороны страны.

Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram отметила символичность такой выплаты именно на День защитников и защитниц Украины.

"Транш обеспечен за счет поступлений от замороженных активов Центрального банка России в Европейском Союзе и является для нас важным сигналом о решимости Европы укреплять обороноспособность Украины и оказывать долгосрочную поддержку", - указала глава правительства.

В Евросоюзе начали разрабатывать механизм передачи Украине российских замороженных активов в виде "репарационного кредита". Украина отдаст этот заем только после получения репараций от России после победы. Сумма кредита может составить до 130 миллиардов евро.

Сейчас ключевой называют позицию Франции, которая пока с осторожностью относится к финансированию Украины за счет замороженных российских активов. ЕС стремится получить от французского лидера Эмманюэля Макрона согласия в этом вопросе.

