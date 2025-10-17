Ожидается, что лидеры ЕС проведут широкое обсуждение этой инициативы и призовут Еврокомиссию представить предложение по займу.

Еврокомиссия предлагает обсудить возможность использования для поддержки Украины еще 25 миллиардов евро замороженных российских активов, которые находятся на частных банковских счетах, дополнительно к анонсированному ранее 140 миллиардному "репарационному займу", сообщает Politico.

Издание напоминает, что ЕС намерен использовать замороженные активы России на сумму 140 миллиардов, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, для предоставления Украине специального кредита.

При этом еще 25 миллиардов обездвиженных активов, по информации издания, лежат на частных банковских счетах в странах-членах Евросоюза, и исполнительная власть ЕС хочет обсудить возможность использования этих средств для Украины.

"Следует рассмотреть возможность распространения инициативы репарационного кредита на другие иммобилизованные активы в ЕС... Такая оценка должна быть проведена до принятия решения относительно дальнейших шагов", - говорится в документе, который Комиссия разослала странам-членам накануне встречи европейских послов.

В документе изложены "принципы разработки" инициативы по "репарационному займу" Украине, которая будет вынесена на обсуждение перед саммитом ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Кроме этого, по настоянию Бельгии, в него включены гарантии по кредиту из-за риска исков Москвы по возврату активов.

"Необходимо создать надежную структуру гарантий и ликвидности, чтобы гарантировать, что ЕС всегда сможет выполнить свои обязательства перед Euroclear... С этой целью предлагается создать систему двусторонних гарантий от государств-членов к Союзу", - отмечается в предложении Еврокомиссии.

Ожидается, что лидеры ЕС проведут широкое обсуждение этой инициативы и призовут Комиссию представить предложение по займу.

Замороженные активы России - последние новости

Как известно, с начала полномасштабного вторжения ЕС заморозил около 200 миллиардов евро российских активов. После длительных обсуждений блок согласился использовать на нужды Украины проценты, полученные с этих активов, и в частности 1 октября 2025 года в госбюджет поступил очередной транш в 4 миллиарда евро.

6 октября Еврокомиссия представила план использования замороженных активов РФ на финансирование восстановления Украины. План предусматривает предоставление Украине "репарационного займа" в 140 миллиардов евро, который наше государство должно вернуть только в случае выплаты РФ репараций.

По неофициальной информации, ЕС подготовит предложение по механизму выделения средств ко второму кварталу следующего года. Однако в блоке до сих пор продолжаются активные дискуссии о возможности использования этих средств, поскольку некоторые страны-члены, в частности Бельгия, опасаются судебных исков России.

