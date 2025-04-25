Ускорить восстановление экономики могут масштабные инвестиционные программы и оживленное возвращение мигрантов.

Рост реального ВВП в этом году незначительно ускорится по сравнению с предыдущим годом - до 3,1% в 2025 году. В последующие годы экономика будет расти на 3,7-3,9% в год. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

Отмечается, что в 2025-2027 годах экономика будет расти темпами 3-4% в год, ускорить восстановление могут масштабные инвестиционные программы и оживленное возвращение мигрантов.

"Ожидаемое наращивание урожаев, уменьшение дефицита электроэнергии, значительные оборонные заказы, а также инвестиции в восстановление и устойчивое потребление будут поддерживать восстановление экономики. Однако темпы роста ВВП будут ограниченными (3,1% в 2025 году по сравнению с 2,9% в прошлом году) из-за дефицита рабочей силы, повреждения газовой инфраструктуры и охлаждения внешнего спроса на фоне торгового противостояния в мире", - говорится в отчете.

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По прогнозу регулятора, в 2026-2027 годах экономика будет расти на 3,7-3,9% в год на фоне увеличения инвестиций в восстановление, восстановление производства и инфраструктуры и устойчивого потребительского спроса. По мере снижения рисков безопасности и нормализации условий функционирования экономики частные инвестиции будут все больше расти и компенсировать постепенное сокращение экономических стимулов со стороны государства.

Как отметили в Нацбанке, сейчас ВВП Украины близок к своему потенциальному уровню, а перспективы ускорения экономического роста будут зависеть прежде всего от наращивания факторов производства, в частности масштабов инвестиций в основной капитал и в производительность, а также от дальнейшего развития миграционных тенденций.

Рост экономики Украины - другие новости

Как писал УНИАН, в апреле НБУ несколько ухудшил свои оценки динамики экономического восстановления. Ожидается, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 3,1% (против предыдущего прогноза в 3,6%).

Так, в I квартале 2025 года рост экономики оставался сдержанным, в частности из-за разрушения газовой инфраструктуры и вызванного этим увеличения потребностей в импорте газа. Несмотря на определенное оживление рынка труда, весомым сдерживающим фактором, согласно опросам бизнеса, оставался также обусловленный войной дефицит квалифицированных работников.

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