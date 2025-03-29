Експерти назвали угрожающие факторы.

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста экономики Украины в 2025 году. Ожидается снижение на 0,5 процентных пункта в сравнении с предыдущим прогнозом.

По данным экспертов МВФ, рост экономики Украины теперь может составить до 2-3%.

"Рост реального ВВП оценивается на уровне 3,5% в 2024 году, но ожидается, что он замедлится до 2-3% в 2025 году", - говорится в сообщении.

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При этом, согласно прогнозу, рост экономики в 2026 году ухудшится еще на 0,8 процентных пункта.

Отмечается, что на ситуацию влияют неблагоприятные факторы, связанные с ограничениями на рынке труда, повреждением энергетической инфраструктуры и продолжением полномасштабного вторжения России в Украине.

Экономический прогноз МВФ на 2025 год

Международный валютный фонд понизил прогноз глобального роста на 2025 год и предупредил о рисках, связанных с войнами и торговым протекционизмом. Ожидалось, что рост мирового производства составит 3,2%, что на 0,1 процентного пункта медленнее предыдущей оценки. Прогноз на этот год остался без изменений - 3,2%.

При этом в Фонде считали, что в 2025 году государственный долг Украины составит более 100% валового внутреннего продукта. При этом в 2026 году задолженность вырастет еще на один процентный пункт, по отношению к 2025-му. Отмечается, что только в 2027 году долг сократиться на 5 процентных пунктов до 102,6%.

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