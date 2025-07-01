Аналитики отметили, что прогнозы о ходе войны остаются актуальными, поскольку переговоры о ее окончании пока безрезультатны.

Международный валютный фонд (МВФ) обновили прогноз продолжительности войны в Украине. В базовом сценарии указано, что интенсивные боевые действия прекратятся к концу этого года.

"Прогнозы о ходе войны остаются актуальными, поскольку переговоры о ее окончании пока не дали каких-либо результатов", - заявили в МВФ.

Специалисты отметили, что такое обстоятельство создает разноплановые риски касательно длительности, а также интенсивности войны.

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В МВФ предупредили, что программа сотрудничества с Украиной имеет ограниченные возможности и ей тяжело будет выдержать новые трудности в виде затягивания или усиления войны. Однако, как отметили там, время для реформ у Украины, конечно, есть.

Помимо этого, в МВФ сообщили, что прогноз роста ВВП на 2025 год сохраняется на уровне 2-3%.

При этом влияние изменений в госбюджет оценивается как незначительное, учитывая высокую долю импорта. Более высокий урожай должен поддержать рост.

Инфляция, как ожидается, снизится до 9% в годовом выражении к концу года. Этому будет способствовать ослабление роста цен на продовольствие во втором полугодии и жесткая монетарная политика.

Дефицит текущего счета без учета грантов вырастет на 1,7% ВВП. Это связано с увеличением приоритетного импорта, более высоким импортом газа и снижением экспорта аграрной продукции.

Кроме того, в МВФ констатировали, что потребности в оборонных расходах на увеличились, что требует принятия дополнительного бюджета. Запланировано увеличение расходов на 5,8% ВВП.

Прогнозы по окончанию войны

В начале весны МВФ обновил пргноз по войне в Украине. Тогда указывалось, что война РФ против Украины закончится в 2025 году. Этот сценарий предполагал рост экономики Украины 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.

Кроме того, CNN несколько дней назад выпустил материал, в котором говорилось, что война в Украине затянется и будет продолжаться еще и в 2026 году. Издание отметило, что в связи с медленным продвижением наступления РФ, война в Украине рискуется затянуться еще на пару лет.

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