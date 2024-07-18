НБУ заигрался с валютными курсами, искусственно завышая курс гривны к доллару, говорят эксперты.

Кабмин проголосовал за законопроект об изменениях в Налоговый кодекс о повышении налогов на 140 млрд грн. Дальше он будет направлен на рассмотрение Верховной рады. О подробностях правительственного проекта сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"А вот и законопроект о повышении налогов от правительства на сумму 140 млрд грн. Сейчас должно рассмотреть правительство", – написал Железняк.

Эта сумма значительно меньше, чем потерял Национальный банк Украины в результате неудачной регуляторной политики. Напомним, бюджет потерял около 200 млрд грн из-за чрезмерно высокой учетной ставки, которая позволяла банкам получать сверхприбыли за счет самого НБУ. Эти расходы Нацбанка существенно сократили его прибыль, которая перечисляется в бюджет. Кроме того, НБУ заигрался с валютными курсами, искусственно завышая курс гривны к доллару. А это означало более низкие доходы таможни от налогообложения импорта и меньший объем гривны, который получало казначейство, обменивая валюту с международной помощи.

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За решение регулятора придется теперь заплатить украинцам, которым скоро повысят налоги.

Об этом недавно заявила экс-главница НБУ Валерия Гонтарева в интервью NV.

Так, Нацбанк долго не позволял девальвировать официальный курс гривны, а после изменения курса доллара с 29,25 грн до 36,6 грн в июле 2022-го продолжил его удерживать, не введя постепенную либерализацию, говорит Гонтарева.

По ее мнению, одной из причин, почему государству приходится искать дополнительные поступления в бюджет через повышение налогов является тот факт, что из этого же бюджета недопоступают средства с другой стороны.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП заявил, что нужно найти дополнительных 200 млрд грн, ведь из-за задержек с выделением военной помощи от партнеров, Минфину пришлось перемещать с конца года расходы по программам денежного довольствия военных на закупку оружия уже сейчас. "Размер этого gap-у составляет $5 миллиардов. Важно, что эти расходы должны покрыть самостоятельно. Они достаточно велики, но у нас есть план. Нам нужно успешно пройти четвертый пересмотр миссии МВФ, а дальше будем общаться с нашими партнерами и искать решения", – подчеркнул министр. В результате правительство возложило перекрытие бюджетной дыры на население и бизнес. Да, по информации Ярослава Железняка, нас ожидает: