Криптовалюта спасла экономику Ирана от краха: WSJ оценил жизнеспособность схемы

Власти Ирана установили плату за проход через Ормузский пролив в криптовалюте, что характерно для режимов, действующих вне основной финансовой системы. Цифровая валюта помогает избежать дополнительных санкций и блокирования финансирования.

Газета The Wall Street Journal пишет, что представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни заявил, что Тегеран взимает пошлину в размере 1 доллара за баррель нефти с танкеров, проходящих Ормузский пролив, и хочет получать платежи в криптовалюте, чтобы гарантировать, что их нельзя будет отследить или конфисковать из-за санкций.

Согласно данным Chainalysis, криптовалютная экосистема Ирана быстро выросла в последние годы на фоне санкций, девальвации валюты и внешней военной угрозы, достигнув в 2025 году примерно 7,8 миллиарда долларов.

Аналитики и исследователи утверждают, что иранский режим использовал миллиарды долларов в криптовалютах для проведения торговых операций, приобретения оружия и сырья, а также накопления средств. В то же время цифровые валюты стали спасательным кругом для обычных иранцев, которые борются с высокой инфляцией и обвалом иранского риала.

По словам профессионального трейдера по биткойнам из центрального города Исфахан, военизированный Корпус стражей Исламской революции - один из самых активных участников иранского рынка криптовалют, часто исчерпывая и без того скудные ресурсы электроэнергии страны для майнинга биткойнов.

"В любой юрисдикции, подвергающейся всеобъемлющим санкциям, криптовалюта оказывается полезной. С ее помощью очень легко осуществлять трансграничные торговые операции и расчеты. Это быстро. Их относительно легко получить, учитывая бурную криптовалютную атмосферу в Иране", - отметила старший аналитик по разведке в компании Chainalysis Кейтлин Мартин.

По словам криптоаналитиков, судоходным компаниям будет нелегко приобрести, а затем перевести большие объемы токенов в сжатые сроки. Покупка, хранение и перемещение цифровых валют могут создавать операционные препятствия даже в идеальных условиях.

Стоит отметить, что цифровая инфраструктура Ирана уже попадала под санкции США. Так, в январе американское Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов добавило в "черный список" две зарегистрированные в Великобритании криптовалютные биржи - Zedcex и Zedxion - за содействие в проведении транзакций на сумму около 1 млрд долларов, связанных с КСИР.

2 марта Иран заявил о закрытии Ормузского пролива, что фактически полностью оставило поставки нефти, газа, важных металлов и сырья, а также удобрений с Ближнего Востока.

В ходе переговоров Вашингтона и Тегерана президент США Дональд Трамп согласился приостановить атаки на две недели, заявив, что Штаты уже достигли всех военных целей, которые изначально ставили, и "даже добились большего".

В свою очередь Иран согласился открыть Ормузский пролив на время перемирия. Кроме того, план двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив.

