Минфин США подтвердил, что эскизы настоящие, но закон может помешать выпуску.

В США показали эскизы памятной монеты с портретом президента Дональда Трампа.

Как пишет CNN, эскизы показали на фоне подготовки к 250-летию независимости. Канал опубликовал первые эскизы памятной монеты номиналом 1 доллар с изображением Трампа. Их подлинность подтвердило Министерство финансов США, однако дизайн может нарушать закон.

По обнародованным изображениям, на аверсе монеты Трамп изображен в профиль с надписями "Liberty", "In God We Trust" и датами 1776 и 2026. На реверсе - момент, когда политик после покушения в Пенсильвании поднимает кулак, с надписью "FIGHT FIGHT FIGHT FIGHT" и фоном в виде американского флага.

Казначей США Брэндон Бич подтвердил подлинность эскизов, подчеркнув:

"Никаких фейковых новостей. Эти проекты с президентом Трампом являются настоящими".

Закон против

Впрочем, возникает правовая коллизия. Американское законодательство запрещает изображать живых президентов на монетах: портрет может появиться только через два года после смерти человека. Кроме того, специальный закон о редизайне юбилейных монет прямо запрещает использование портретов любых людей в дизайне реверса.

В Белом доме заявили, что не знают, видел ли Дональд Трамп эскизы, но уверены - он "будет в восторге". Окончательный дизайн памятной монеты еще не выбран.

Что предшествовало

Тем временем Трамп борется за Нобелевскую премию мира. Президент США уже получил номинации на Нобелевскую премию мира от Пакистана, Камбоджи, Израиля и американских республиканцев. Белый дом в своих заявлениях также настаивает, что "давно пора" наградить президента.

Сам Трамп заявил, что для США будет "большим оскорблением", если он не получит Нобелевскую премию мира за свою дипломатическую деятельность.

