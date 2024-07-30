Законопроект о криптовалюте может вступить в силу в РФ уже в сентябре этого года.

Российская Федерация начинает регулировать использование криптовалют, поскольку российские компании борются с растущими трудностями в отношении иностранных платежей из-за санкций США, сообщает Bloomberg.

Депутаты Госдумы во вторник, 30 июля, рассмотрят во втором и третьем чтениях законопроект о криптовалютах, а также отдельные законы, регулирующие майнинг криптовалют. По словам председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова ожидается, что законопроекты быстро одобрят сенаторы в Совете Федерации, прежде чем их подпишет российский правитель Владимир Путин и они вступят в силу 1 сентября.

"Ранее были опасения, что легализация криптовалют может создать проблемы для развития внутреннего рынка", – отметил Аксаков и добавил, что хотя криптовалюты могут помочь России обойти западные санкции, их использование является "объективным явлением, которое нельзя игнорировать". Видео дня

Этот шаг знаменует собой быстрое изменение отношения к цифровым инструментам и происходит в тот момент, когда российские компании сталкиваются с растущим платежным давлением, вызванным угрозами США вторичных санкций против иностранных банков. Хотя использование цифровой валюты для платежей пока запрещено в России, в этом месяце Путин призвал правительство "не терять момент" в регулировании этого метода внутри страны и во внешних сделках.

Отмечается, что в январе 2022 года, всего за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину, центральный банк РФ предложил общий запрет на использование и создание криптовалют, утверждая, что они представляют серьезные риски для финансовой стабильности и экономической безопасности.

При этом в конце прошлого года центральный банк РФ смягчил свою позицию, поддержав экспериментальное использование криптовалют и майнинг в трансграничных расчетах. Тем не менее, банк призвал финансовые организации в России не афишировать услуги, связанные с цифровыми валютами.

Согласно закону, регулятором по вопросам криптовалют будет Банк России, а контролировать обращение криптовалют будут Федеральная служба финансового мониторинга, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба безопасности и Росимущество.

Давление санкций на Россию

25 июля издание Bloomberg писало, что западные санкции против России принесли немало неприятностей российскому бизнесу. Одной из главных проблем является проведение платежей. Проблемы с банками могут разрушить торговлю России с немногочисленными нынешними экономическими партнерами. Так, российские компании сталкиваются с трудностями при совершении сделок с Китаем, Турцией и Индией.

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