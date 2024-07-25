Компании сталкиваются с трудностями при осуществлении сделок с Китаем, Турцией и Индией.

Западные санкции против России принесли немало неприятностей российскому бизнесу. Одна из главных проблем – проведение платежей.

Издание Bloomberg пишет, что проблемы с банками грозят нарушить торговлю России с немногочисленными нынешними экономическими партнерами.

Торговля с Китаем и Турцией

В 2023 году объем торговли с Китаем достиг рекордных 240 миллиардов долларов, но Пекин не готов идти на большие жертвы ради России. Во многих случаях сделки с Китаем возможны только через агентов в бывших советских республиках, что не позволяет юаням попадать в РФ.

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Банки Казахстана, Узбекистана и других стран Центральной Азии дольше обрабатывают расчеты для логистических компаний и все чаще отказывают.

Криптовалютные расчеты через Гонконг становятся все популярнее, но и в этом случае приходится пользоваться услугами посредников в Узбекистане или Казахстане. Компании из РФ даже пытались использовать бартерные сделки или валютные свопы с импортерами в тех же банках.

В то время как платежи с Китаем представляют собой самую большую проблему для Москвы, россияне сталкиваются с аналогичными трудностями в Турции. Ситуация там менее плачевная, потому что только часть банков отказались от операций с Россией. Торговля с Турцией также ведется в основном в рублях, а доля турецкого экспорта выросла на 50% в первом полугодии.

Счета в рупиях

В Индии давление на банки из-за угрозы санкций осложняется тем, что рупия не является полностью конвертируемой. После вторжения России в Украину товарооборот между странами резко возрос, что позволило Москве накопить на счетах в Индии миллиарды.

Чтобы Россия могла использовать эти деньги, Резервный банк Индии в июле 2022 года разработал правила, согласно которым средства можно инвестировать в проекты или местные ценные бумаги, а также корректировать покупки товаров и услуг на будущую дату. Россия обычно закупает в Индии смартфоны и другие электротовары, химикаты и фармацевтику, продукты питания, сельскохозяйственные инструменты и текстиль.

РБИ подчеркнул, что эти инвестиции будут регулироваться руководящими принципами и лимитами, что говорит о том, что он не хочет устанавливать специальные правила для России. При этом на инвестиции распространяются сроки блокировки, и они не подлежат передаче, что затрудняет их ликвидацию Россией.

При этом нефть, основной экспорт России в Индию, в основном оплачивается дирхамами ОАЭ, но также используются доллары и евро, а некоторые частные нефтеперерабатывающие компании используют юани.

Главная проблема

На данный момент задержки при проведении трансграничных платежей составляют в среднем 10-16 дней.

Александр Потавин, аналитик "Финам" отметил, что Банк России "сейчас поощряет использование криптовалюты", чтобы обойти западные санкции и облегчить перевод валюты за границу.

"Сложности с платежами между странами усугубляют ситуацию, в первую очередь с импортом", - говорит Наталья Зубаревич, специалист по российским регионам. "Потребительский рынок в России становится и будет становиться хуже, а импорт комплектующих будет постепенно ухудшаться".

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин заявил, что отсутствие "нормальных платежей" за товары "будет означать смерть для нашей страны, зависящей от экспорта и импорта".

Экономика России - последние новости

В России уже шестой месяц подряд фиксируют рост цен на продукты и топливо, что говорит о трудностях, с которыми столкнулся Центробанк РФ в борьбе с инфляцией. Годовая инфляция в стране-агрессоре в июне выросла до 8,59% с 8,30% в предыдущем месяце.

При этом министры ЕС заявили, что Владимир Путин "распространяет ложь" о силе российской экономики, но признаки ухудшения ситуации перед лицом жестких санкций растут.

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